Режим самоизоляции продлен на Ставрополье до 24 мая

СТАВРОПОЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Режим всеобщей самоизоляции в Ставропольском крае продлен до 24 мая 2020 года, при этом в регионе расширен перечень организаций, которые смогут работать. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

Режим всеобщей самоизоляции в Ставропольском крае ранее был продлен до 18 мая 2020 года. Постепенно власти реализуют мероприятия по смягчению ограничительных мероприятий: в регионе начали работать промышленные предприятия, парикмахерские, стоматологические кабинеты и т. д.

"Губернатор Владимир Владимиров подписал постановление, расширяющее перечень организаций розничной торговли, деятельность которых не приостановлена в период ограничительных мер. При этом режим самоизоляции продлевается в Ставропольском крае до 24 мая 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу с 18 мая 2020 года, документом разрешена работа розничных магазинов при условии дистанционной доставки товаров. Также работать смогут магазины непродовольственных товаров с площадью торгового зала до 350 кв. м. и отдельным входом, при этом одновременно в торговом зале не может находиться больше одного человека на площади 1 кв. м.

"Продолжат работать магазины продовольственных товаров и продовольственные рынки; аптеки и ветеринарные аптеки; объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары первой необходимости (без ограничений по площади торгового зала). При этом перечень товаров первой необходимости дополнен семенным и посадочным материалом", - отмечают в пресс-службе.

С начала пандемии в Ставропольском крае подтверждено 1308 случаев коронавируса, 462 пациента выздоровели, 26 человек скончались. В тяжелом состоянии находятся 17 человек, состояние 79 пациентов медики оценивают как средней степени тяжести.