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Учебные пособия на осетинском языке для младших классов пройдут общественную экспертизу

С сентября по ним начнется обучение

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 мая. /ТАСС/. Учебные пособия по осетинской литературе проходят общественную экспертизу, с сентября по ним смогут заниматься учащиеся со 2-го по 4 классы. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Министерстве образования и науки республики.

"По инициативе Министерства образования и науки республики была организована работа по проведению педагогической и научной экспертиз учебных пособий по литературному чтению на осетинском языке со 2-е по 4-е классы, разработанных на кафедре ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного педагогического института. С сентября по ним начнется обучение", - сказал собеседник агентства.

Общественная экспертиза дает оценку потребительским свойствам издания: качество бумаги, художественное оформление, формат, цветовое решение, практичность, эстетичность и информативность обложки и издания в целом, разнообразие и качество иллюстраций, их соответствие содержанию учебника.

Пособия должны воспитывать и способствовать развитию личности, создавать условия для самоопределения и социализации ученика на основе принятых в обществе правил и норм поведения, социокультурных и духовно-нравственных ценностей, в интересах человека, семьи, государства и общества.

Все желающие принять участие в экспертизе могут направлять предложения и замечания по электронной почте iron@mon.alania.gov.ru. Материалы для ознакомления размещены по адресу https://yadi.sk/d/T2_-PZzKleDRIg.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков. Для Северной Осетии остается актуальной проблема незнания осетинами родного языка. По данным ЮНЕСКО, в столице республики городе Владикавказе не владеют родным языком около 80% первоклассников-осетин.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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