Кабардино-Балкария готова перейти к первому этапу смягчения карантина

НАЛЬЧИК, 15 мая. /ТАСС/. Кабардино-Балкарская Республика (КБР) готова перейти к первому этапу смягчения карантинных мер, введенных в регионе из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.

"Мы решили выдержать неделю после майских праздников, то есть до 15 числа, понаблюдать за развитием эпидемиологической ситуации в республике. Теперь в рамках работы оперативного штаба необходимо обеспечить принятие выверенных оптимальных решений исходя из складывающейся обстановки, обеспечить планомерный выход из ограничительных мер, но при этом быть готовыми предупредить возможные повторные всплески инфекции", - цитирует Кокова пресс-служба.

В сообщении отмечается, что "по всем критериям Кабардино-Балкария готова к переходу к первому этапу смягчения карантинных мер".

По данным министра здравоохранения КБР Рустама Калибатова, в республике с 11 мая начал прием пациентов третий госпиталь на базе ЦРБ города Прохладного и Прохладненского района. В настоящее время в республике в наличии имеется 521 койка, обеспеченная кислородом и аппаратами ИВЛ в соответствии с нормативами, дополнительно готовы к разворачиванию 320 коек.

По состоянию на 15 мая в Кабардино-Балкарии зарегистрированы 1 619 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 319 человек уже выздоровели, семь человек умерли. Проведены 25 233 теста, дома под медицинским наблюдением находятся 1 998 человек. В госпиталях получают лечение 357 пациентов, на амбулаторном лечении - 320 человек, бессимптомно вирус переносят 616 человек.