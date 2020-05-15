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Пандемия коронавируса нового типа

В Иркутск из Китая доставили 68 россиян

Среди прибывших - жители 18 регионов страны

ИРКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Ираэро" в пятницу доставил в Иркутск из Маньчжурии (Китай) 68 россиян, решивших вернуться домой из-за пандемии коронавируса. О прибытии самолета, выполнявшего вывозной рейс, сообщается на онлайн-табло иркутского аэропорта.

В пресс-службе "Ираэро" ТАСС сообщили, что на рейс зарегистрировались 68 человек. Пресс-служба правительства Иркутской области распространила сообщение, в котором отмечается, что это жители Приангарья и еще 17 регионов, в частности Ленинградской, Свердловской, Новосибирской областей, Забайкальского, Красноярского, Приморского краев, Бурятии. Всех прибывших обследуют и разместят в обсерваторах.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 262 843 случая заражения, выздоровели 58 226 человек, умерли 2 418. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКитайИркутская областьПандемия коронавируса нового типа
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