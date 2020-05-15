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Пандемия коронавируса нового типа

В Коми проведут последние звонки и выпускные вечера, несмотря на пандемию

Врио главы региона Владимир Уйба также сообщил, что в этом году ЕГЭ будут сдавать только те, кто принял решение поступать в вузы

СЫКТЫВКАР, 15 мая. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба пообещал выпускникам провести в этом году последний звонок и выпускные вечера, несмотря на пандемию коронавируса нового типа, но с некоторыми особенностями, например, на свежем воздухе.

"Сегодня пришло трогательное видеообращение, где выпускники этого года поделились своим расстройством, что у них не будет последнего звонка и выпускного вечера. Я сразу хочу сказать, что будет. Пока не могу назвать конкретную дату, но мы сегодня договорились с Натальей Владимировной (Якимовой, главой Минобрнауки Коми), что сразу после ЕГЭ, раз можно провести ЕГЭ, то можно будет и провести выпускной вечер. Наверное, будем делать с какими-то особенностями, например, на свежем воздухе. Но сделаем это совершенно точно, не расстраивайтесь", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, которое размещено на официальной странице Коми во "ВКонтакте".

Руководитель региона сообщил, что вопрос подготовки к новому учебному году и проведению единого государственного экзамена обсуждался в пятницу на совещании с главами муниципалитетов.

"Минпросвещения России приняло решение об отмене в этом году обязательных экзаменов по русскому языку и математике для 9 классов. Что касается 11-классников, то в этом году ЕГЭ будут сдавать только те, кто принял решение поступать в вузы. У нас сегодня таких 4652 человека. С 8 июня ЕГЭ перенесен на более поздний срок, дату пока не определили. Надо серьезно подготовиться - технически и с учетом санитарно-эпидемического режима", - сказал Уйба.

Ранее руководителю региона направляли видеообращение охотники с просьбой открыть весенний сезон охоты. В итоге охотиться разрешили, но с ограничениями - только жителям региона и только на водоплавающую птицу, поскольку численность популяции боровой дичи сильно сократилась за последние годы.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
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