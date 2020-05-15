В Коми проведут последние звонки и выпускные вечера, несмотря на пандемию

СЫКТЫВКАР, 15 мая. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба пообещал выпускникам провести в этом году последний звонок и выпускные вечера, несмотря на пандемию коронавируса нового типа, но с некоторыми особенностями, например, на свежем воздухе.

"Сегодня пришло трогательное видеообращение, где выпускники этого года поделились своим расстройством, что у них не будет последнего звонка и выпускного вечера. Я сразу хочу сказать, что будет. Пока не могу назвать конкретную дату, но мы сегодня договорились с Натальей Владимировной (Якимовой, главой Минобрнауки Коми), что сразу после ЕГЭ, раз можно провести ЕГЭ, то можно будет и провести выпускной вечер. Наверное, будем делать с какими-то особенностями, например, на свежем воздухе. Но сделаем это совершенно точно, не расстраивайтесь", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, которое размещено на официальной странице Коми во "ВКонтакте".