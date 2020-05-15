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Пандемия коронавируса нового типа

В Адыгее дети-инвалиды получат более 1 тыс. продуктовых наборов

Наборы передадут детям, которые посещают детсады, но из-за пандемии вынуждены находиться дома

МАЙКОП, 15 мая. /ТАСС/. Семьи с маленькими детьми, которые имеют ограниченные возможности здоровья и не посещают из-за режима самоизоляции детские сады, получат в Адыгее более 1 тыс. продуктовых наборов, сообщает в пятницу пресс-служба главы республики.

"С учетом предложения регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов сформировано более тысячи продуктовых наборов. Они будут переданы детям-инвалидам дошкольного возраста, которые посещают детские сады, но сейчас из-за эпидемии коронавируса вынуждены находиться дома. Сегодня наборы поступили в муниципалитеты и далее будут переданы семьям", - сказали в пресс-службе.

Единороссы республики во взаимодействии с общественными организациями и бизнес-сообществом ведут мониторинг ситуации для оказания дополнительной помощи нуждающимся. В регионе благотворительные акции проводятся с апреля в несколько этапов, за это время сформировано и распределено около 52 тыс. продовольственных наборов нуждающимся - пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям, уточнили в пресс-службе.

"Большую работу проводят представители социально ответственного бизнеса и добровольцы, занятые формированием и доставкой продуктовых наборов. Значимую роль играют члены партии "Единая Россия", выступившие инициаторами второй волны благотворительной помощи, а также оказывающие помощь врачам: региональным отделением был передан легковой автомобиль для медиков, вместе с торговой сетью "Магнит" врачам розданы наборы к чаю. Кроме того, партийцы осуществляют добровольные пожертвования на борьбу с последствиями эпидемии. Сегодняшняя акция - еще один шаг по поддержке и помощи социально уязвимым категориям граждан", - цитирует пресс-служба главу республики Мурата Кумпилова.

По данным оперативного штаба Адыгеи по состоянию на пятницу, число заболевших коронавирусом с начала пандемии в республике достигло 398 человек, на лечении сейчас находятся 187 человек. За последние сутки число зараженных выросло на 51. Общее число выздоровевших в регионе составило 203 человека, умерли восемь человек.

Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгеяПандемия коронавируса нового типа
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