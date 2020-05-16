В Железноводске впервые начнут ремонт терренкура, ведущего к горе Развалка

ПЯТИГОРСК, 16 мая. /ТАСС/. Ремонт терренкура, который ведет к горе Развалка в Железноводске, начнется в 2020 году, сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев. Это будет первый его ремонт с момента открытия в начале ХХ века.

"В Железноводске в этом году начнут ремонтировать терренкур, ведущий к горе Развалка. Проект уже есть, он утвержден. Протяженность терренкура, который ведет на Развалку, составляет почти 3,5 км", - сказал Моисеев.

По его словам, терренкур на гору Развалка был построен в начале ХХ века. "По пути следования туристы могли обратиться к врачу в медпункте или воспользоваться уборной. В 90-х годах прошлого столетия вся инфраструктура была разрушена, и сейчас мы хотим все это восстановить. Терренкур начинается от "Дедов" [навигационный указатель в парке, показывает направление на "Лермонтовский терренкур" и терренкур на Развалку] и ведет прямо к "Пещере вечной мерзлоты" [достопримечательность Развалки, уникальное место, где температура держится 4 градуса по Цельсию в любое время года], - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что благоустройство будет выдержано в едином стиле с "Лермонтовским терренкуром". Восстановят освещение, установят скамейки и навигацию.

Высота горы Развалка - 926 м, является памятником природы. Одной из достопримечательностей Развалки является участок многолетней мерзлоты, не имеющий аналогов на юге умеренных широт.