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Ученые уточнили возраст самого древнего на Урале и в Западной Сибири производства керамики

Его датируют концом VII тысячелетия до н.э.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Группа ученых из России и Германии датировала самое древнее на Урале и в Западной Сибири производство керамики концом VII тысячелетия до н.э. Ранее считалось, что это VI тысячелетие до н.э., сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ).

"Археологи установили точную датировку наиболее древних образцов керамического производства на Урале и в Западной Сибири. Наиболее ранние образцы древнего керамического ремесла в западносибирских лесостепях и предгорьях Урала относятся к концу VII тысячелетия до н.э. - к такому выводу пришли ученые УрФУ и Института истории и археологии Уральского отделения УрО РАН в коллаборации с коллегами из Геттингенского и Кильского университетов Германии", - сообщили в вузе. Ранее считалось, что керамическая посуда здесь появилась гораздо позже - в VI тысячелетии до н.э.

Проблема археологов в определении точных датировок в том, что фрагментов древней глиняной посуды очень мало, а изделий из дерева или кости отсутствуют. Связано это с тем, что кислые подзолистые почвы таежной зоны агрессивны к этим материалам. Точную датировку по найденным уральскими учеными осколкам установили с помощью радиоуглеродного анализа, который провели их коллеги из Геттингенского и Кильского университетов.

"В Западной Европе лишь одна археологическая культура с керамическим производством, принадлежавшая не земледельцам и скотоводам, а охотникам и рыболовам. Это племена эртебелле, селившиеся на территории современной Дании. Сотрудничество российских и европейских ученых, открывшееся после падения "железного занавеса", помогло определить, что эртебелле - не аномальная североевропейская культура, а западное крыло евразийских культур, с которыми у эртебелле общее социальное устройство, хозяйственные практики и технологии. Поэтому немецкие коллеги заинтересованы в продолжении совместных археологических, биомолекулярных и типологических исследований", - рассказала, комментируя международное сотрудничество, старший научный сотрудник Проблемной научно-исследовательской археологической лаборатории УрФУ Любовь Косинская.

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