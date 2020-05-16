Жизнь без людей. Как в СКФО помогают выжить бездомным животным в условиях пандемии

ГРОЗНЫЙ, 16 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавируса стала тяжелым испытанием для бездомных животных по всей стране и, в частности на Северном Кавказе: из-за длительных режимов самоизоляции в регионах собак и кошек на улицах стали реже подкармливать, а приютам не хватает средств, мест и рук для помощи. Для решения проблем власти создают специальные отряды, волонтеры проводят акции и просят о помощи в социальных сетях, а приюты стараются найти для питомцев семью.

Меньше средств и больше забот

По словам волонтеров, в российских регионах из-за пандемии коронавируса увеличилась нагрузка на приюты, при этом снизился объем пожертвований.

"Ситуация стала очень плохой, помощи практически нет, можно сказать, что мы выживаем. Проводим сборы на лечение и корм для животных, но помощи стало поступать все меньше. Животных берут... не часто, у нас берут двух собак, а поступает десять, поэтому никогда не было так, чтобы всех разобрали", - рассказал ТАСС сотрудник приюта "Белый Клык" в Карачаево-Черкесии Анар Баширов.

Увеличение количества брошенных животных отмечается и в Дагестане. "Многие люди, испугавшись коронавируса и услышав, что животные могут быть переносчиками, начали своих домашних питомцев просто выставлять за дверь. Отклик на наши призывы о помощи есть, но их намного меньше, чем раньше. Сейчас многие остались без работы, у людей нет средств. В период самоизоляции мы ушли в огромные долги, с трудом смогли оплатить аренду помещения, где содержатся наши животные и выплатить зарплату работникам", - рассказала куратор приюта благотворительного фонда "Зоолайф" в Махачкале Асият Газибегова

Увеличение числа бездомных животных на улицах волонтеры также связывают с весной. "Численность животных увеличивается в это время ежегодно, но если раньше нам удавалось устраивать определенное количество в другие регионы, то сейчас из-за закрытия границ мы этого сделать не можем. За все время самоизоляции удалось пристроить пять кошек", - рассказала куратор грозненского приюта "Надежда на жизнь" Элита Зумаева.

Трудности перемещения

Проблема с ограничением перемещения коснулись практически всех регионов Северного Кавказа. Приюты были вынуждены приостановить прием питомцев, а их сотрудники и волонтеры - искать возможность самостоятельно добираться к уже взятым на попечение животным. Как сообщила куратор дагестанского благотворительного фонда "Зоолайф" Асият Газибегова, сложно привозить ежедневно корм и ездить в ветеринарные клиники.

"Проезжать блокпосты, огромные очереди, пробки - все это занимает очень много времени. Два дня собаки у нас оставались голодными, потому что была перекрыты дорога, и человек, который возит нам еду, просто не смог проехать, его не пропустили даже при наличии справки на выезд. Животных удалось покормить только утром на третьи сутки", - рассказала Газибегова.