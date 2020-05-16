Жизнь без людей. Как в СКФО помогают выжить бездомным животным в условиях пандемии

ГРОЗНЫЙ, 16 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавируса стала тяжелым испытанием для бездомных животных по всей стране и, в частности на Северном Кавказе: из-за длительных режимов самоизоляции в регионах собак и кошек на улицах стали реже подкармливать, а приютам не хватает средств, мест и рук для помощи. Для решения проблем власти создают специальные отряды, волонтеры проводят акции и просят о помощи в социальных сетях, а приюты стараются найти для питомцев семью.
Меньше средств и больше забот
По словам волонтеров, в российских регионах из-за пандемии коронавируса увеличилась нагрузка на приюты, при этом снизился объем пожертвований.
"Ситуация стала очень плохой, помощи практически нет, можно сказать, что мы выживаем. Проводим сборы на лечение и корм для животных, но помощи стало поступать все меньше. Животных берут... не часто, у нас берут двух собак, а поступает десять, поэтому никогда не было так, чтобы всех разобрали", - рассказал ТАСС сотрудник приюта "Белый Клык" в Карачаево-Черкесии Анар Баширов.
Увеличение количества брошенных животных отмечается и в Дагестане. "Многие люди, испугавшись коронавируса и услышав, что животные могут быть переносчиками, начали своих домашних питомцев просто выставлять за дверь. Отклик на наши призывы о помощи есть, но их намного меньше, чем раньше. Сейчас многие остались без работы, у людей нет средств. В период самоизоляции мы ушли в огромные долги, с трудом смогли оплатить аренду помещения, где содержатся наши животные и выплатить зарплату работникам", - рассказала куратор приюта благотворительного фонда "Зоолайф" в Махачкале Асият Газибегова
Увеличение числа бездомных животных на улицах волонтеры также связывают с весной. "Численность животных увеличивается в это время ежегодно, но если раньше нам удавалось устраивать определенное количество в другие регионы, то сейчас из-за закрытия границ мы этого сделать не можем. За все время самоизоляции удалось пристроить пять кошек", - рассказала куратор грозненского приюта "Надежда на жизнь" Элита Зумаева.
Трудности перемещения
Проблема с ограничением перемещения коснулись практически всех регионов Северного Кавказа. Приюты были вынуждены приостановить прием питомцев, а их сотрудники и волонтеры - искать возможность самостоятельно добираться к уже взятым на попечение животным. Как сообщила куратор дагестанского благотворительного фонда "Зоолайф" Асият Газибегова, сложно привозить ежедневно корм и ездить в ветеринарные клиники.
"Проезжать блокпосты, огромные очереди, пробки - все это занимает очень много времени. Два дня собаки у нас оставались голодными, потому что была перекрыты дорога, и человек, который возит нам еду, просто не смог проехать, его не пропустили даже при наличии справки на выезд. Животных удалось покормить только утром на третьи сутки", - рассказала Газибегова.
С такими же сложностями столкнулся первый в Ставрополе приют для бездомных животных "Лучший друг". "Сейчас целая проблема с перевозкой, чтобы забрать животное и перевезти в клинику, из клиники потом забрать, возить на плановые либо экстренные обследования: никто ехать не может, нужен пропуск - это проблема. У людей пропусков нет, они бы и приехали, поскольку дома сидят, а нельзя же сейчас из дома выходить", - поделилась администратор приюта Валентина Кот, добавив, что в период пандемии снизилась также помощь от организаций.
Волонтерам приюта в Чечне, где действует пропускной режим, долгое время приходилось буквально пробиваться в приют "Надежда на жизнь", чтобы накормить более 270 животных, в том числе енотов, шиншилл и попугаев, которых там приютили. "Когда усилился режим в майские выходные, мы обратились к мэру города Грозный, и он откликнулся: в тот же день нам выписали пропуска, и мы беспрепятственно передвигались, даже в дни режима "стопколеса". Сейчас срок пропусков вышел и надо продлевать", - рассказала Зумаева.
Единственный регион, где пандемия не сильно не отразилась на жизни бездомных животных, - Северная Осетия, поскольку питомники там являются муниципальными. Кроме того, власти рассказали о планах построить современный приют для животных, который будет оснащен всем необходимым. Так, на территории расположится корпус ветеринарной лечебницы, кухни для приготовления пищи, вольеры, площадки для выгула, а также административный пункт для приема животных и передачи их в добрые руки.
Призыв о помощи
Бездомные животные за пределами приютов также оказались в сложном положении. Раньше их в каждом городе подкармливали неравнодушные горожане и туристы, также собаки и кошки могли питаться возле магазинов, рынков кафе и ресторанов. Сейчас, по словам зооволонтеров, закрыты кафе и некоторые магазины, что привело к увеличению количества голодных животных на улицах.
"У животных с момента введения самоизоляции в Нальчике возникло много проблем, в первую очередь, поскольку закрыты кафе. Например, животные, проживающие в курортной зоне, стали голодать и потянулись в город. Забот у волонтеров стало больше, поскольку теперь надо охватывать больше территорий", - рассказала ТАСС председатель благотворительной общественной организации в КБР "Четыре лапы" Юлия Долгополая.
Защитники животных на разных онлайн-площадках призывают жителей оставлять остатки пищи возле мусорных баков возле подъездов, кормить животных по дороге в магазин или работу. Руководитель общественной организации помощи бездомным животным из Ингушетии Малика Альдиева запустила в Instagram сбор средств на закупку кормов, которыми волонтеры будут кормить животных.
"Мы будем снимать этот процесс и выкладывать в социальную сеть, получится такой своеобразный флешмоб. Надеемся, что это позволит привлечь внимание жителей региона к проблеме бездомных животных. Сейчас у бездомных животных больше шансов умереть от голода, а приюта у нас нет, потому им нужна наша помощь", - отметила Альдиева.
В городе-курорте Железноводске (Ставропольский край) к проблеме подключились местные власти: здесь создали отряд волонтеров, который регулярно подкармливает беспризорных животных.
"У нас ежедневно в городе находилось более 8 тыс. приезжих. Теперь бездомные животные не могут получать от них помощи и поддержки, потому что на улицах у нас никого нет. В отряд вошли несколько сотен добровольцев. Торговые сети поддержали нашу инициативу и предоставляют нам корм. Мы создали группу в Whatsapp и в случае, если где-то выявляются бездомные животные, активисты указывают адрес расположения и всем желающим, кто хочет покормить животных, мы выдаем разовые пропуска, которые позволяют им выйти из дома, покормить, проявить гуманизм", - рассказал ТАСС мэр Железноводска Евгений Моисеев.
По его словам, эта работа будет продолжена до снятия ограничительных мер. "Особенность нашего города - это огромное количество котов. У нас даже есть памятник коту, который находится на "Лермонтовском терренкуре", - добавил глава города.