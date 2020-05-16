Карачаево-Черкесский госуниверситет поддержит студентов выплатами в период пандемии

ЧЕРКЕССК, 16 мая./ТАСС/. Студенты Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева получат единовременную материальную помощь от вуза в размере 3 тыс. рублей, студентам в общежитиях передадут продуктовые наборы и средства дезинфекции, рассказали в пресс-службе университета.

"Ректор КЧГУ Таусолтан Узденов озвучил решение о принятии целого ряда мер социальной поддержки студентов и работников вуза в условиях пандемии. Студенты... получат единовременную дополнительную помощь в размере 3 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе вуза, уточнив, что выплаты получат студенты-бюджетники, а также все обучающиеся очно.

Отмечается, что студенты-сироты помимо основных выплат получат дополнительно по 10 тыс. рублей. Студенты в общежитиях, вне зависимости от форм обучения, освобождены от платы за проживание, внесенная ранее оплата будет возвращена. Обучающимся на платной основе при необходимости предоставят отсрочку платы за обучение за текущий период и до конца сентября.

"Все иногородние обучающиеся КЧГУ, оставшиеся во время режима самоизоляции в Карачаевске (около 1,5 тыс. человек), будут бесплатно обеспечены минимально необходимым набором продуктов, бытовой химии, дезинфицирующих средств, а также средствами индивидуальной защиты на весь период самоизоляции", - добавили в вузе.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зафиксирован 631 случай заражения, из них 129 человек выздоровели, трое умерли.

КЧГУ - старейший вуз Карачаево-Черкесии. В состав университета входят два института и восемь факультетов, где обучаются более 5,5 тыс. человек. Вуз готовит кадры более чем по 70 программам высшего профессионального образования и 17 направлениям в сфере послевузовского образования.