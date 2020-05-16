В Махачкале еще две больницы начали принимать зараженных коронавирусом

"В дагестанской столице Центр медицины высоких технологий и 3-я городская больница начали принимать зараженных коронавирусной инфекцией. Это решение ими было принято в связи с большим количеством больных и нехваткой койко-мест в специальных медицинских учреждениях", - говорится в сообщении. В каждом из этих медицинских центров выделено по 100 мест для пациентов.

МАХАЧКАЛА, 16 мая. /ТАСС/. Центр медицины высоких технологий и 3-я городская больница Махачкалы начали принимать пациентов с COVID-19 в связи с нехваткой мест в других медучеждениях, сообщается на сайте администрации города.

Как отмечается, власти Махачкалы выделили во все городские больницы необходимое количество средств индивидуальной защиты: медицинские маски, защитные костюмы, лекарственные препараты, очки, бахилы, респираторы. За время работы городского штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, который возглавляет глава Махачкалы Салман Дадаев, было отправлено 5 тыс. защитных комбинезонов, 2 тыс. очков, 2 тыс. респираторов, 3 тыс. бахил, 10 тыс. медицинских масок, 83 тыс. пошитых марлевых масок, 200 пачек лекарственного препарата тамифлю и тысячу пачек парацетамола в медицинские учреждения Дагестана, уточняется на сайте. Городскими властями также организована доставка питания для врачей.

Кроме того, в Махачкале установили обеззараживающий комплекс для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. "В Махачкале установлен первый обеззараживающий комплекс, который позволяет предотвратить распространение инфекции. Данный объект установлен в самом сердце города - на пересечении улицы Ярагского и пр. Р. Гамзатова, где ежедневно проходят тысячи людей", - сообщает администрация города.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане зафиксировано 3 280 случаев заражения коронавирусной инфекцией (88 новых за сутки). С начала пандемии в регионе выздоровели 1 570 человек, 27 умерли. Всего обследовано более 32 тыс. человек. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.