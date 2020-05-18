Ульяновские власти установят памятник борющимся с коронавирусом медикам

УЛЬЯНОВСК, 18 мая. /ТАСС/. Памятник медицинским работникам, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, установят в Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов в своем видеообращении к жителям.

"Мы приняли и еще одну инициативу Медицинской палаты об установлении памятника ульяновским медикам. Сегодня уже обсуждается концепция скульптурной композиции, которая станет выражением огромной благодарности всех жителей нашего региона людям в белых халатах, которые сегодня стоят на страже нашего здоровья и жизни", - сказал он.