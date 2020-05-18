Ульяновские власти установят памятник борющимся с коронавирусом медикам

УЛЬЯНОВСК, 18 мая. /ТАСС/. Памятник медицинским работникам, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, установят в Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов в своем видеообращении к жителям.
"Мы приняли и еще одну инициативу Медицинской палаты об установлении памятника ульяновским медикам. Сегодня уже обсуждается концепция скульптурной композиции, которая станет выражением огромной благодарности всех жителей нашего региона людям в белых халатах, которые сегодня стоят на страже нашего здоровья и жизни", - сказал он.
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На 17 мая выявлено еще 106 новых заболевших коронавирусом в Ульяновской области. На 56 человек выросло число зараженных в Ульяновске. Подробнее в видео даю статистику по районам. ⠀ Всего по самым оперативным данным в регионе заболело уже 1366 человек. Однако по официальным данным у нас пока фиксируется 1260 случаев и мы находимся на 36 месте по заболеваемости в стране. Сложно складывается ситуация и у наших соседей по Приволжскому федеральному округу. ⠀ Среди официально заболевших в регионе в тяжёлой форме переносят заболевание 14 человек, симптомы средней тяжести фиксируются у 248 больных, в легкой форме болеют 560 человек и еще 438 зараженных не имеют симптомов болезни. ⠀ Вчера я направил региональные комиссии во все учреждения здравоохранения региона, чтобы разобраться с тем, как выполняются поручения Президента и наши региональные указы о финансовой поддержке медиков. Сегодня кураторы уже передают мне первые результаты работы этих комиссий. Скажу честно – недоработок очень много. Где-то это результат откровенного разгильдяйства финансовых служб больниц, где-то – разночтения в документах. Я уверяю всех медицинских работников, что в течение короткого времени все недочеты будут исправлены. ⠀ Хочу сказать огромное спасибо областной Медицинской палате, которая поддержала и возглавила региональное движение «Спасибо врачам». Кроме психологической поддержки, на которую направлен проект, он предусматривает и меры реабилитации медицинский работников. Уже подобраны санаторные базы, которые готовы принять сотрудников медицинских учреждений, чтобы помочь восстановить здоровье тех, кто напрямую работает с коронавирусной инфекцией. Важнейшую работу ведет палата и по контролю за наличием средств индивидуальной защиты медиков. ⠀ Сообщаю, что мы приняли и еще одну инициативу Медицинской палаты об установлении памятника ульяновским медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом.
На своей странице в социальной сети Instagram губернатор уточнил, что речь идет о медиках, которые ведут борьбу с коронавирусом.
По оперативным данным губернатора, в регионе подтверждено 1 366 случаев коронавируса. На 17 мая выявлено еще 106 человек, заразившихся инфекцией. "Однако по официальным данным у нас пока фиксируется 1 260 случаев, и мы находимся на 36 месте по заболеваемости в стране", - уточнил он.