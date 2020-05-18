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75-летие Победы

Ветеранам вручат медали в честь 75-летия Победы и освобождения юга Сахалина и Курил

По данным правительства области, всего планируется наградить 25 ветеранов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в понедельник подписал указ о награждении памятными медалями ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боях на Сахалине и Курилах. Ею будут удостоены не только островитяне, но и жители других регионов, сообщили журналистам в пресс-службе сахалинского правительства.

"Ветеранам вручат памятные медали в честь 75-летия окончания Второй мировой войны и освобождения южного Сахалина и Курильских островов. Соответствующий указ подписал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Награда предназначается ветеранам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боях на Сахалине и Курилах, которые проживают как в островном регионе, так и за его пределами", - сообщили в пресс-службе.

По данным правительства региона, медали Сахалинской области и удостоверения к ним планируется вручить 25 ветеранам. Награждение будет проходить в торжественной обстановке во время мероприятий, посвященных окончанию Второй мировой войны. Когда именно это произойдет и каким образом будут награждать ветеранов, которые не проживают на островах, пока не уточняется.

Памятная медаль выполнена в серебристом цвете. На ней изображен знак, установленный на 50-й параллели, в шести километрах севернее села Рощино в Смирныховском районе на Сахалине. Он представляет собой трехгранный штык, дуло винтовки и широко изогнутую стрелу, направленную на юг - в сторону главного удара. На стреле - барельеф солдата, лавровые ветви и текст: "11 августа 1945 года части Советской Армии с этого рубежа начали освобождение Южного Сахалина - исконно русской земли - от японских захватчиков".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в конце апреля подписал закон о Дне окончания Второй мировой войны. С инициативой повысить статус 3 сентября от памятной даты до Дня воинской славы выступили Валерий Лимаренко, сенаторы от региона, сахалинские депутаты и общественники. По мнению авторов законопроекта, он сохраняет историческую справедливость в отношении победителей, увековечивает достойную память погибших.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток75-летие Победы
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