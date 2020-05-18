{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Якутии обучат более 9 тыс. медработников для борьбы с коронавирусом

Медики пройдут бесплатное обучение в мае и июне в четырех профессиональных образовательных организациях республики

ЯКУТСК, 18 мая. /ТАСС/. Министерство образования и науки Якутии рассчитывает обучить более 9 тыс. медработников и провести для них курсы повышения квалификации для работы в условиях пандемии коронавируса. При этом уже обучено более 1,7 тыс. человек, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее в апреле президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть перепрофилирование врачей других специальностей, а также привлечение преподавателей и учащихся медвузов к борьбе с коронавирусной инфекцией.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и изменением условий работы медицинских работников, связанных с борьбой с новой коронавирусной инфекцией, решено провести курсы повышения квалификации для среднего медицинского персонала. По данным Министерства здравоохранения Якутии, всего необходимо обучить более 9 тыс. медицинских работников среднего звена из государственных медицинских организаций. Из них на текущий момент основам борьбы с коронавирусом уже обучен 1 731 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в мае и июне медперсонал будет бесплатно обучен в четырех профессиональных образовательных организациях республики - в Якутском, Алданском и Нерюнгринском медицинских колледжах и Жатайском техникуме. При этом для обучения будут использованы цифровые технологии. "Кроме того, в медицинских колледжах республики реализуются краткосрочные курсы по подготовке специалистов, осуществляющих дезинфекционные мероприятия. Соответствующую квалификацию уже получили порядка 145 человек по 13 образовательным программам для работников-дезинфекторов", - добавили в ведомстве.

Всего в Якутии зарегистрировано 869 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 274 человека, умерли пятеро. Состояние пятерых пациентов оценивается как тяжелое.

Теги
РоссияЯкутияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Якутии открылась виртуальная выставка уникальных литографий XIX века
Они посвящена 210-летию со дня рождения польского художника Леопольда Немировского
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС