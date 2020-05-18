В Якутии обучат более 9 тыс. медработников для борьбы с коронавирусом

Ранее в апреле президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть перепрофилирование врачей других специальностей, а также привлечение преподавателей и учащихся медвузов к борьбе с коронавирусной инфекцией.

ЯКУТСК, 18 мая. /ТАСС/. Министерство образования и науки Якутии рассчитывает обучить более 9 тыс. медработников и провести для них курсы повышения квалификации для работы в условиях пандемии коронавируса. При этом уже обучено более 1,7 тыс. человек, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ведомства.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и изменением условий работы медицинских работников, связанных с борьбой с новой коронавирусной инфекцией, решено провести курсы повышения квалификации для среднего медицинского персонала. По данным Министерства здравоохранения Якутии, всего необходимо обучить более 9 тыс. медицинских работников среднего звена из государственных медицинских организаций. Из них на текущий момент основам борьбы с коронавирусом уже обучен 1 731 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в мае и июне медперсонал будет бесплатно обучен в четырех профессиональных образовательных организациях республики - в Якутском, Алданском и Нерюнгринском медицинских колледжах и Жатайском техникуме. При этом для обучения будут использованы цифровые технологии. "Кроме того, в медицинских колледжах республики реализуются краткосрочные курсы по подготовке специалистов, осуществляющих дезинфекционные мероприятия. Соответствующую квалификацию уже получили порядка 145 человек по 13 образовательным программам для работников-дезинфекторов", - добавили в ведомстве.

Всего в Якутии зарегистрировано 869 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 274 человека, умерли пятеро. Состояние пятерых пациентов оценивается как тяжелое.