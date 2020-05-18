На Ставрополье в 2020 году установят около 40 светофоров и 1,5 тыс. дорожных знаков

ПЯТИГОРСК, 18 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья установят по национальному проекту порядка 40 светофоров и 1,5 тыс. дорожных знаков в регионе в 2020 году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на дорогах городов и сел, где реализуется данный нацпроект, установят 36 новых светофоров, более 2,5 тыс. погонных метров барьерного ограждения и более 1,5 тыс. новых дорожных знаков. На некоторых участках дорог появится новое освещение", - отмечает пресс-служба.

По данным министерства, благодаря этим мерам удается постепенно снижать уровень дорожно-транспортных происшествий.

Сообщается, что в этом году по нацпроекту запланировано отремонтировать 136 км дорожного полотна. На эти цели из бюджетов трех уровней - федерального, регионального и местного - направлено 1,6 млрд рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.