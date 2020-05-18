В Севастополе на несколько дней отключат газ в 38 тыс. квартир

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Газоснабжение 38 тыс. квартир в домах спального района Севастополя отключат на несколько дней из-за проблем с газопроводом, возникших при строительстве школы. Соответствующее решение в понедельник принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Замгубернатора Владимир Базаров, выступая на заседании, уточнил, что строители разрыли землю над газопроводом высокого давления, который был уложен около 30 лет назад, и почувствовали запах газа. Специалисты газовой службы наложили на газопровод хомут.

"Газопровод с бандажом может быть использован не более суток. Восстанавливать газопровод существующий - это нерациональное расходование денег, поскольку он подлежит демонтажу, во-вторых, не исчезает угроза, так как рядом ведется строительство. Предлагаем принять решение о запуске нового участка газопровода в режиме пуска-наладки. 38 тыс. квартир в любом случае нам придется отключить", - сказал Базаров.

Он пояснил, что осенью с ПАО "Севгаз" было заключено соглашение о строительстве обводного участка газопровода вместо того, что проходит по территории строительной площадки, к настоящему моменту он построен, и именно его предлагается подключить к основной сети взамен обветшавшей трубы. Документы на объект пока не оформлены, однако он "находится в исправном состоянии, 100%-ная готовность", проведены все испытания сварных соединений, целостность трубы, подчеркнул замгубернатора.

Согласно имеющимся данным, отключена будет меньшая часть района, большинство потребителей удастся снабжать за счет проходящего под водой дюкера. Газоснабжение 38 тыс. квартир прекратится в ночь на вторник, а начнет возобновляться, как предполагается, с пятницы.