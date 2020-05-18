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В предгорном селе Ингушетии построят корпус для спортсменов на базе тренировочного центра

Он будет рассчитан на 200 человек

МАГАС, 18 мая. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены построить на базе тренировочного центра в предгорном селе Мужичи жилой корпус для спортсменов на 200 мест. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе регионального Минспорта.

"Мы начали реконструкцию тренировочной базы в Мужичах, которая подведомственна нашему министерству. Также на территории базы начато строительство жилого корпуса, в котором одновременно смогут жить до 200 спортсменов из разных регионов, которые приезжает в спортивно-тренировочный центр на сборы", - сказали в пресс-службе.

Строительство нового жилого корпуса и реконструкция спортивной базы будут вести в рамках подпрограммы "Развитие спортивно-инженерной инфраструктуры" госпрограммы "Развитие культуры и архивного дела".

"Решение о строительстве жилого корпуса для спортсменов было принято, потому что здание, в котором их размещали ранее, обветшало, и в нем были плохие условия для проживания. Здание, в котором проводились тренировки, будет также реконструировано", - добавили в пресс-службе.

База "Мужичи" была построена в 1960-х годах в предгорном селе Мужичи Сунженского района Ингушетии. На территории комплекса есть площадки для занятий баскетболом, теннисом, волейболом. Также есть спортзал для занятий борьбой.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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