На Камчатке началось строительство первого в крае крытого ледового катка

На сегодняшний день в регионе нет крытого ледового клуба - крупная ледовая арена "Атмосфера" была закрыта в 2018 году. Сейчас на его месте ведется строительство нового стадиона "Спартак", а хоккейные команды края уже почти два года тренируются под открытым небом. Планируется, что новая крытая ледовая арена будет предназначена не только для тренировочных занятий по хоккею с шайбой и фигурному катанию, но и для массового катания на коньках и проведения культурных мероприятий.

"Началось строительство крытого катка в краевой столице. Проект предполагает каток с искусственным льдом, трибуны, два спортзала для силовой подготовки, четыре раздевалки с душевыми для команд, пункт проката спортинвентаря, медпункт, гардероб, технические помещения. Территорию благоустроят, сделают парковку", - говорится в сообщении.

Строительства крытого катка спортсмены края ждали уже несколько лет. По словам директора краевой спортивной школы по хоккею Александра Витиенко, условия для круглогодичных тренировок помогут командам полуострова выйти на новый уровень.

"Весь мир катается 12 месяцев в году, а мы три с перерывом на пурги. Поэтому очень ждем ввода в эксплуатацию нового объекта. Пять лет недавно исполнилось нашей школе, и на протяжении пяти лет мы этот вопрос поднимали", - рассказал ТАСС Александр Витиенко.

Отмечается, что нормативный срок строительства объекта - 19 месяцев. Планируется, что общая пропускная способность катка составит 192 человека в день или 48 человек в смену. Кроме того, трибуны ледовой арены будут вмещать до 200 человек. Проект финансируется предпринимательским сообществом и из средств краевого бюджета.