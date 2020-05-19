На Камчатке началось строительство первого в крае крытого ледового катка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая. /ТАСС/. Строительство первого на полуострове крытого катка "Вулкан" началось в Петропавловске-Камчатском, сообщается в Instagram краевого Министерства спорта.
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В Петропавловске-Камчатском начались строительные работы по возведению объекта капитального строительства «Ледовый каток «Вулкан» по ул. Солнечной». Создаваемый объект спорта предназначен для проведения тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию, физкультурных и спортивных мероприятий, а также для организации досуга населения (массового катания на коньках). Крытый каток будет включать в себя хоккейную коробку стандартного размера 26 х 56 м, трибуны на 200 м, два спортивных зала для силовой подготовки, 4 командные раздевалки с душевыми, пункт проката спортивного инвентаря, гардероб для посетителей, медицинский пункт, а также технические помещения. На территории катка «Вулкан» запланировано благоустройство, предусматривающее открытую хоккейную площадку с искусственным льдом, парковочную зону и другие элементы благоустройства. Создание объекта осуществляется в рамках концессионного соглашения за счёт средств инвестора - ООО «Т.К. Логистик», проектная документация разработана на средства краевого бюджета. Нормативный срок строительства – 19 месяцев. #катоквулкан #камчатскийкрай
На сегодняшний день в регионе нет крытого ледового клуба - крупная ледовая арена "Атмосфера" была закрыта в 2018 году. Сейчас на его месте ведется строительство нового стадиона "Спартак", а хоккейные команды края уже почти два года тренируются под открытым небом. Планируется, что новая крытая ледовая арена будет предназначена не только для тренировочных занятий по хоккею с шайбой и фигурному катанию, но и для массового катания на коньках и проведения культурных мероприятий.
"Началось строительство крытого катка в краевой столице. Проект предполагает каток с искусственным льдом, трибуны, два спортзала для силовой подготовки, четыре раздевалки с душевыми для команд, пункт проката спортинвентаря, медпункт, гардероб, технические помещения. Территорию благоустроят, сделают парковку", - говорится в сообщении.
Строительства крытого катка спортсмены края ждали уже несколько лет. По словам директора краевой спортивной школы по хоккею Александра Витиенко, условия для круглогодичных тренировок помогут командам полуострова выйти на новый уровень.
"Весь мир катается 12 месяцев в году, а мы три с перерывом на пурги. Поэтому очень ждем ввода в эксплуатацию нового объекта. Пять лет недавно исполнилось нашей школе, и на протяжении пяти лет мы этот вопрос поднимали", - рассказал ТАСС Александр Витиенко.
Отмечается, что нормативный срок строительства объекта - 19 месяцев. Планируется, что общая пропускная способность катка составит 192 человека в день или 48 человек в смену. Кроме того, трибуны ледовой арены будут вмещать до 200 человек. Проект финансируется предпринимательским сообществом и из средств краевого бюджета.