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Специалисты поймали оставшегося без матери девятимесячного амурского тигренка в Приморье

Самку доставили в реабилитационный центр в поселке Алексеевка
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая. /ТАСС/. Специалисты департамента охотнадзора Приморья и Центра "Амурский тигр" после двухнедельного наблюдения изъяли из дикой природы девятимесячную тигрицу, оставшуюся без матери в Ольгинском районе края. Об этом ТАСС во вторник рассказал директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

В начале мая специалисты департамента охотнадзора Приморского края прибыли в Ольгинский район для поиска тигрицы с тигренком у села Горноводного. Местные жители сообщали о неоднократных встречах с животными. В течение двух недель удалось зафиксировать только тигренка, его мать больше не появилась.

"В выходные специалисты нашли и изъяли молодую тигрицу, ей примерно 9-10 месяцев. Все это время ее мать не появлялась. Можно предположить, что она уже погибла своей смертью, либо по вине человека, потому что в таком возрасте тигрят самки не оставляют. Тигренок же все это время все ближе подходил к людям, выходил на дорогу и подолгу лежал на ней", - рассказал Арамилев.

Он пояснил, что молодого хищника обездвижили и доставили в реабилитационный центр в поселке Алексеевка в Приморье. Видимых повреждений нет, но зверь явно истощен. При этом наблюдается странность в поведении по отношению к человеку, на которого зверь почти не реагирует.

"Непонятно, это заболевание или просто особенность тигра. У него взяли кровь на анализ, он должен ответить на вопрос, не болеет ли самка. Версий о причинах такого поведения пока много", - отметил глава центра.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров - амурский. Он занесен в Международную Красную книгу. В Регионах ДФО живут 550-580 особей тигра, это 95% мировой популяции.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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