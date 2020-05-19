В Сахалинской области создадут центр координации полетов беспилотников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены создать в регионе центр координации полетов беспилотников. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Он будет работать на базе ситуационного центра регионального правительства. В единой информационной системе объединят все дроны, которые используют органы власти и подведомственные учреждения", - сообщили в пресс-службе.

По данным областных властей, в регионе дроны оказывают хорошую помощь при обнаружении лесных пожаров и несанкционированных свалок. Планируется применять их для мониторинга незаконного промысла рыбы, обследования электросетей, газо- и нефтепроводов, контроля качества жилищно-коммунального хозяйства, мониторинга строительства, дорожного хозяйства и многих других сфер. Беспилотники имеются во многих муниципалитетах и ведомствах островов, но полученная информация разрознена. Для более эффективной работы данные необходимо структурировать.

"Для Сахалинской области очень важно правильное использование беспилотников и вообще сами беспилотники. У нас ведь местность такая - то леса, то холмы. Плюс - неразвитая транспортная сеть в лесной зоне. Без беспилотников только человеческими усилиями мы не смогли бы получать в полной мере всю необходимую информацию", - пояснили ТАСС в правительстве области.

По информации пресс-службы правительства региона, с 1 мая этого года в Сахалинской области с помощью беспилотников выявили 89 несанкционированных свалок, а также несколько очагов лесных возгораний, по которым в отношении нарушителей составлены 11 протоколов.

Оператором центра координации полетов дронов станет областное министерство цифрового и технологического развития. В ближайшее время в регионе проведут подробный аудит текущего парка беспилотников, назначат ответственных за полеты в каждом ведомстве и муниципалитете, до середины июня разработают регламент взаимодействия служб.