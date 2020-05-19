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В Хабаровском крае "Земские учителя" отправятся работать в Амурск и Чегдомын

Из 113 претендентов из разных регионов страны конкурсная комиссия отобрала двух педагогов
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ХАБАРОВСК, 19 мая. /ТАСС/. В Хабаровском крае по программе "Земский учитель" педагоги отправятся работать в школы Амурска и Чегдомына. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В Хабаровском крае завершился отбор претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2020 году. Из 113 претендентов конкурс прошли два специалиста. Они будут работать в школах Амурска и Чегдомына", - говорится в сообщении.

Поработать в школах Хабаровского края собирались учителя из 31 региона страны. Среди желающих переехать были специалисты из Забайкальского края и Самарской области, а также из республик Тыва, Алтай и Бурятия. Претендентов интересовали вакансии в школах Амурска, поселка Чегдомын Верхнебуреинского района, а также в школах села Малышево Хабаровского района и села Троицкое Нанайского района.

По решению конкурсной комиссии учитель математики и информатики Алена Искандерова из Верхнебуреинского района края будет трудоустроена в школу №3 Амурска, а учитель английского языка с Чукотки Мария Матвеенкова приедет на работу в школу №6 рабочего поселка Чегдомын. Оба педагога имеют высшую квалификационную категорию. Выплаты педагогам будут перечислены до декабря.

В Хабаровском крае для решения кадрового вопроса в сфере образования действует ряд социальных мер. Для молодых педагогов в течение первых трех лет работы выплачивается повышающий коэффициент в размере 35%. Для сельских учителей установлен повышающий коэффициент в размере 25%. Им также компенсируют расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Реализация программы

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Проект запущен в России с 1 января 2020 года. Учителя, переехавшие на работу в сельскую местность, либо города с населением до 50 тыс. человек, получат 2 млн рублей. При этом им необходимо будет отработать на месте пять лет. Хабаровскому краю выделено две квоты.

Ранее начальник отдела аттестации и повышения квалификации министерства образования края Евгения Матаржук сообщала ТАСС, что школы в селах и городах Хабаровского края готовы принять на работу более ста педагогов. Так, в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре не хватает учителей иностранного языка, в селах - учителей других предметов. При этом, по ее словам, в крае потребность в кадрах не такая острая, как в других субъектах Дальнего Востока, поскольку с 2010 года реализуется программа привлечения учителей в отдаленные и труднодоступные районы, по которой ежегодно привлекается около ста квалифицированных педагогов.

Сумма выплат из краевого бюджета по этой программе составляет от 700 тыс. до 1,2 млн рублей в зависимости от района. На месте после завершения срока участия в программе остаются более половины учителей, некоторые приезжают в том числе из других регионов с семьями и с друзьями.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТываБурятияАлтайЗабайкальский крайХабаровский крайСамарская областьЧукотский автономный округДальний Восток
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