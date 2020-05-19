Саперы ЮВО очистили более 330 га территории Чечни от неразорвавшихся снарядов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Военнослужащие инженерно-саперной роты в Чечне с начала апреля обнаружили и уничтожили более 20 взрывоопасных предметов, очистив более 330 га земель сельхозназначения. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Обнаружено и уничтожено более 20 взрывоопасных предметов. В том числе 30-, 82-, 122- и 150-миллиметровые снаряды, гранаты, взрыватели к ним, а также сигнальные патроны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что разминирование проводится более чем на 900 га сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда в Курчалоевском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском и Серноводском районах на высотах от 100 до 1,3 тыс. метров. В работах задействованы 15 единиц военной техники, группы разминирования мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Чечне, а также расчеты со служебными собаками.

Военнослужащие саперных подразделений выполняют задачи в защитных костюмах ОВР-2 "Сокол". Для разминирования саперы применяют инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств "Коршун" и современные миноискатели ППО-2И. Как отметили в пресс-службе, работу планируется завершить до конца ноября.

По информации пресс-службы ЮВО, к работам по разминированию и сплошной очистке местности Чечни и Ингушетии от взрывоопасных предметов военные инженеры приступили в мае 2012 года. Всего было запланировано очистить порядка 16 тыс. га земель сельхозназначения и лесного фонда, но за восемь лет военнослужащие обследовали более 20 тыс. га, обнаружив и уничтожив более 37 тыс. мин, снарядов, гранатометных выстрелов, гранат и других боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств.