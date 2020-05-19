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Пандемия коронавируса нового типа

Артисты ансамбля "Лезгинка" перечислили часть зарплаты для помощи нуждающимся в Дагестане

На собранные средства подготовлен благотворительный ужин во время священного для мусульман месяца Рамадан для 500 человек, а также продуктовые наборы и лекарства

МАХАЧКАЛА, 19 мая. /ТАСС/. Коллектив государственного академического ансамбля Дагестана "Лезгинка" перечислил часть своей зарплаты для помощи нуждающимся в Дагестане во время пандемии коронавируса, на собранные средства подготовлен благотворительный ужин во время священного для мусульман месяца Рамадан для 500 человек, а также продуктовые наборы и лекарства, сообщал ТАСС во вторник руководитель ансамбля Джамбулат Магомедов.

"Сегодня от ансамбля "Лезгинка" волонтеры будут развозить плов на ифтар. Те, кто особенно нуждается, получат также лекарства и продуктовые наборы - муку, крупы и так далее. Средства на это перечислили все участники нашего коллектива из своей зарплаты. Всего [помощь получат] 500 человек", - сказал Магомедов.

Он не уточнил общую сумму, собранную коллективом ансамбля, однако отметил, что участие в акции приняли не только взрослые участники коллектива, но и дети - воспитанники школы-студии "Лезгинки".

"Я очень рад, что эта инициатива исходила не от руководства ансамбля, а от самих ребят. У нас в коллективе 90 человек, из них 49 человек сегодня являются волонтерами, которые помогают, в том числе, с "красной зоне", развозят продукты малоимущим. Мы до последнего дня пандемии, пока не убедимся, что коронавирус побежден в Дагестане, будем принимать самое активное участие в оказании помощи", - добавил собеседник агентства.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 19 мая 3 553 подтвержденных случая заражения коронавирусом (плюс 93 человека за сутки), 2 003 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 32 человека с COVID-19. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.

Об ансамбле

Государственный академический ансамбль танца "Лезгинка" был создан в 1958 году, в его состав входят представители разных народов Северного Кавказа. В репертуаре коллектива более 100 танцев народов Кавказа и других регионов России. За более 60 лет своего существования ансамбль побывал на гастролях в 65 странах, стал победителем 48 фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов. В декабре 2017 года коллектив ансамбля танца дал семь концертов на авиабазе "Хмеймим" и на заставах в Сирии, был удостоен медали Министерства обороны России "Участнику военной операции в Сирии".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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