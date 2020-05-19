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В Ессентуках в этом году высадят более 3 тыс. деревьев

Саженцы клена, ясеня и березы посадят весной и осенью

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Масштабная высадка деревьев проходит в Ессентуках. Более 3 тыс. ясеней, кленов и берез посадят весной и осенью, сообщает пресс-служба городской администрации.

"В Ессентуках в этом году высадят более 3 тыс. деревьев. Новые зеленые насаждения появились в поселке Белый Уголь, вдоль Подкумка, на улице Партизанской и в Парке победы. Это саженцы ясеня, клена и березы", - отмечает пресс-служба.

Сообщается, что всего на данный момент высажено 1,5 тыс. деревьев, эта работа продолжится осенью.

"Все деревья были посажены по правилам и хорошо приживаются на новом месте. Ранее озеленители Ессентуков на 30 клумбах высадили тысячи виол и тюльпанов", - говорится в сообщении.

Ессентуки - крупный питьевой и бальнеологический курорт, который занимает ведущее в стране место по эффективности лечения болезней желудочно-кишечного тракта, печени и болезней, связанных с нарушением обмена веществ. Ессентуки - единственный город из городов-курортов Кавминвод, находящийся в степи на ровном месте на выходе реки Подкумок.

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