Безработных жителей Ленинградской области привлекут к ремонту дорог

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Жители Ленинградской области, лишившиеся дохода в период пандемии коронавируса, смогут трудоустроиться в дорожном хозяйстве с 25 мая. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"В Ленобласти дан старт общественным работам в сфере дорожного хозяйства. Общественные работы начнутся с 25 мая. Оплата таких работ будет составлять 24 260 рублей в месяц (два минимальных размера оплаты труда) из средств бюджета региона", - говорится в сообщении.

На организацию общественных работ средства из бюджета области на конкурсной основе будут выделяться дорожным ремонтно-строительным управлениям на конкурсной основе. В общественных работах смогут принять участие не только безработные граждане, но и временно неработающие сотрудники предприятий, деятельность которых приостановлена. Для привлечения к общественным работам необходимо обратиться в районный филиал биржи труда.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщал 13 мая, что в такого рода работах может быть задействовано до 1,5 тыс. человек. Это уборка полосы отвода, вырубка кустарников на обочинах, веток и другие обязанности. Также обсуждалась возможность общественных работ в сфере экологии и составлении интерактивных карт.