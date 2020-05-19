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В МЧС заявили, что пик половодья в Архангельской области пройден

Замначальника регионального главка Никита Горяев отметил, что в большинстве районов уровни воды стабилизировались

АРХАНГЕЛЬСК, 19 мая. /ТАСС/. Пик половодья в Архангельской области пройден, в большинстве районов уровни воды стабилизировались или пошли на спад, сообщил во вторник ТАСС заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Никита Горяев.

"Пик половодья прошел. В Ленском и Котласском районах произошла стабилизация уровней воды, по остальным районам идет значительный спад", - сказал Горяев.

На 16:30 мск подтопления зафиксированы в девяти районах области и городе Котласе. Всего подтоплено 471 придомовая территория в 23 населенных пунктах. В пункте временного размещения в Лешуконском остается семья из четырех человек, но, по словам Горяева, к вечеру вторника они планируют вернуться домой.

Теги
РоссияАрхангельская область
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