В МЧС заявили, что пик половодья в Архангельской области пройден

АРХАНГЕЛЬСК, 19 мая. /ТАСС/. Пик половодья в Архангельской области пройден, в большинстве районов уровни воды стабилизировались или пошли на спад, сообщил во вторник ТАСС заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Никита Горяев.

"Пик половодья прошел. В Ленском и Котласском районах произошла стабилизация уровней воды, по остальным районам идет значительный спад", - сказал Горяев.

На 16:30 мск подтопления зафиксированы в девяти районах области и городе Котласе. Всего подтоплено 471 придомовая территория в 23 населенных пунктах. В пункте временного размещения в Лешуконском остается семья из четырех человек, но, по словам Горяева, к вечеру вторника они планируют вернуться домой.