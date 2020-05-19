На Северном Кавказе расширяют покрытие интернетом и улучшают качество связи

НАЛЬЧИК, 19 мая. /ТАСС/. Число абонентов интернет-провайдеров и объем передачи данных возросли в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса и перехода компаний, школ и вузов на дистанционный формат работы и учебы, рассказали ТАСС в региональных министерствах и компаниях провайдеров.

Трафик растет

Интернет-трафик возрос во всех регионах округа. Так, потребление мобильного интернета абонентами МТС в Ингушетии за три недели самоизоляции выросло на 20%, сообщили в пресс-службе филиала ПАО "МТС" в Краснодарском крае и Республике Адыгея. С ростом трафика изменилось и время пребывания в интернете: если ранее абоненты выходили в онлайн преимущественно вечером - с 18:00 до 23:00, то сейчас нагрузка равномерно распределяется в течение всего дня.

В Карачаево-Черкесии по итогам первых четырех недель самоизоляции средний показатель потребления мобильного интернета вырос на 10%. Причем активнее других пользовались интернетом районные центры, в том числе жители Карачаевска, Усть-Джегуты, села Учкекен, станицы Зеленчукской у подножия Архыза.

В Дагестане за месяц самоизоляции число подключений к интернету выросло на 6%. "Рост потребности в цифровых услугах обусловлен тем, что, сидя дома, люди стали больше интересоваться возможностью организовать свою жизнь в изоляции комфортнее за счет интернет-сервисов и внимательнее воспринимать рекламу", - считают в дагестанском филиале ПАО "Ростелеком".

В соседнем Ставропольском крае возросло также количество подключений абонентов - на 37% по сравнению с прошлым годом. В пресс-службе Министерства промышленности, энергетики и связи Ставропольского края ТАСС сообщили, что сегодня каждый пятый житель региона является постоянным пользователем проводного интернета. При этом еще три года назад доступ к интернету имели в основном жители городов. "Количество пользователей услуги мобильного высокоскоростного доступа к сети Интернет приближается к 2 млн человек", - рассказали в министерстве.

Интернет - в села и горы

По данным региональных властей, помимо роста трафика, на Северном Кавказе расширяется покрытие интернетом и улучшается качество связи. К примеру, в Чеченской Республике, которая первой среди субъектов РФ закрыла этап по подключению к высокоскоростному интернету социально значимых объектов, интернетом обеспечены 60% жителей. В республике сейчас планируется подключить к интернету более 100 таких объектов, в том числе и в труднодоступных горных районах.

В Кабардино-Балкарии, по данным операторов мобильной связи, интернетом поколения 3G обеспечено около 85% населения региона, 4G - 70%, что, как считают в министерстве цифрового развития республики, "в определенной мере позволяет решать потребности населения в том числе и в отдаленных населенных пунктах в период режима самоизоляции". В рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" в республике в 2020-2021 годах планируется подключить к интернету 25 фельдшерско-акушерских пунктов, 82 образовательных учреждения, 12 объектов местного самоуправления, семь пожарных частей и объект Национальной гвардии РФ.

В Северной Осетии "Ростелеком" завершил строительство оптической сети связи к домохозяйствам в трех районах - Моздокском, Дигорском и Ирафском. Таким образом, охват составил 75% - это более 150 тыс. домохозяйств. С начала года цифровой связью в республике охвачены более 3 тыс. коттеджей в сельской местности, на очереди - частный сектор.

В Дагестане, по словам министра информатизации, связи и массовых коммуникаций региона Сергея Снегирева, связью и доступом в интернет обеспечены все крупные населенные пункты республики. В прошлом году была завершена работа по подключению населенных пунктов с населением более 250 жителей, по программе ликвидации цифрового неравенства в малых населенных пунктах организованы точки доступа Wi-Fi. "Программа по подключению к интернету социально значимых объектов идет с опережением, сейчас во всех крупных населенных пунктах, свыше 100 тыс. человек, есть сеть LTE. В республике с 2012 года построена собственная оптоволоконная сеть, которая охватывает все населенные пункты Республики Дагестан, ее протяженность - более 2,2 км, она охватывает все муниципалитеты", - сказал Снегирев.

Он также отметил, что в начале этого года проводной интернет провели в самый высокогорный населенный пункт республики - расположенное на склоне горы Шалбуздаг на высоте 2560 м над уровнем моря село Куруш Докузпаринского района. Пока в малых населенных пунктах горных районов возникают проблемы с интернет-покрытием. "В Цумадинском районе есть проблема в населенных пунктах, где количество жителей менее 100 человек. Мы в этом году отдельно туда подводим оптоволоконную сеть, и операторы сотовой связи ставят базовые станции, несмотря на то, что коммерчески это никак не перспективно", - пояснил он, добавив, что в целом по республике каналы связи в период самоизоляции, введенной из-за коронавируса, не испытывают пиковых нагрузок, как, например, в новогодние праздники.

В Ставропольском крае в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" до конца 2021 года планируется построить волоконно-оптические линии связи и подключить к интернету более тысячи социально значимых объектов.