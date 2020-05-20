На Камчатке создали Ассоциацию учителей родных языков и культуры малочисленных народов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мая. /ТАСС/. Ассоциация учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера (КМНС) создана на Камчатке по инициативе преподавателя одной из школ региона, владеющего корякским языком. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Камчатки.

"Основная цель - объединение учителей родных языков, представителей этноцентров и музеев, всех тех, кто неравнодушен к культуре коренных народов, проявляет интерес к нашим родным языкам, понимает значимость их сохранения для последующих поколений, ценит богатое наследие классической и современной литературы коренных малочисленных народов Севера Камчатского края. Члены ассоциации активно работают с учениками и взрослыми, участвуют в группах родного языка "Мойкакычг`энан" - "Говорим на своем", - приводятся в сообщении слова инициатора проекта Маргариты Килик.

Популярный на Камчатке этно-блогер Карина Етаургина поддерживает создание Ассоциации, однако считает, что в нее обязательно должна войти и молодежь.

"Я с большим удовольствием наблюдаю за девушкой из Казани, которая в популярную соцсеть выкладывает короткие видеоуроки на татарском языке под популярную музыку. Это весело и не скучно. И у наших ребят тоже много идей, так что молодежь в таких объединениях обязательно должна быть", - поделилась мнением с ТАСС Етаургина.

В конце 2019 года Владимир Путин подписал закон об учете коренных малочисленных народов России. В документе определен перечень подлежащих учету сведений о лицах, относящихся к КМНС, перечень документов, представляемых заявителем в уполномоченный орган, а также основания для отказа в учете заявителя в качестве лица, относящегося к коренному малочисленному народу Российской Федерации.

Всего в Камчатском крае более 14 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера. На их поддержку в 2019 году было направлено почти 104 млн рублей, из них более 86 миллионов рублей было выделено из краевого бюджета, около 15,5 - из федерального. Эти средства были направлены на образование, лечение, комплексное решение вопросов, связанных с обеспечением устойчивого развития традиционной хозяйственной деятельности коренных народов. В 2019 году также были предоставлены субсидии, благодаря которым 20 общин коренных малочисленных народов Севера, проживающих в регионе, получили государственную поддержку на общую сумму в 8 млн рублей.