В пяти городах Ставрополья установят инновационные остановки по программе "Умный город"

ПЯТИГОРСК, 21 мая. /ТАСС/. Сеть инновационных остановок появятся в пяти муниципалитетах Ставрополья, где по нацпроекту реализуется программа "Умный город". Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального информационно-аналитического центра по краю - "Умное Ставрополье".

"При генерировании идей цифровой платформы "умных городов" будет отводиться немаловажная роль созданию единой сети "умных" остановок. Инновационные павильоны планируется оснащать электронными табло, на которых будет отображаться передвижение городского транспорта и масса сопутствующей полезной информации. Именно специальные трекеры, установленные на транспорт, будут передавать сигналы о маршрутах движения на узел передач, откуда перенаправляться на информационные электронные табло остановок, что до секунды позволит определять время прибытия автобусов и маршруток", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, базовая комплектация таких остановок включает модульную конструкцию, информационный блок, состоящий из экрана, на котором можно ознакомиться с расписанием маршрутов, и кнопки "SOS", предназначенной для вызова экстренной помощи. Такие остановки появятся в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, Ессентуках и Кисловодске.

"В перспективе могут быть рассмотрены дополнительные возможности умных остановок, где перечень комфортных опций станет намного шире. Это и модули звукового дублирования информации, системы ночного освещения, умные камеры видеонаблюдения, точки доступа бесплатного Wi-fi, датчики температуры воздуха, информационные панели с картой населенного пункта и возможностью поиска социально значимых объектов, USB розетки, скамейки с подогревом для открытых павильонов", - отмечается в пресс-релизе.

По поручению губернатора Владимира Владимирова Ставрополье вошло в программу по цифровизации городов. В начале текущего года утвержден паспорт регионального проекта "Умные города", который реализуют в пяти городах края. Проект "Умный город" и его правопреемник федеральный проект "Цифровой регион" направлены на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, на создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан.

Нацпроект "Цифровая экономика РФ" рассчитан на срок до 2024 года и включает в себя шесть федеральных проектов, касающихся нормативного регулирования цифровой среды, информационной инфраструктуры, кадров для цифровой экономики, информационной безопасности, цифровых технологий и цифрового госуправления. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.