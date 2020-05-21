В Махачкале закупили новую технику для дезинфекции

МАХАЧКАЛА, 21 мая. /ТАСС/. Власти Махачкалы закупили бензиновые распылители для санитарной обработки территорий города. Мероприятия по дезинфекции проходят дважды в день, в них задействовано 50 мобильных бригад, сообщается на сайте администрации города в четверг.

"Накануне на баланс столичной мэрии поступили закупленные МБУ "Махачкала-1" бензиновые распылители STIHL с очень большим радиусом действия. Задействовано 50 мобильных бригад специалистов городских служб, которые два раза в день проводят санитарные работы", - говорится в сообщении.

Для обеззараживания используются специальные средства, которые не представляют опасности для людей и зеленых насаждений. Как отмечается, специалисты обработали контактные поверхности и транспортные магистрали не только в центральной части города, но на периферии. Работы по дезинфекции в городе будут проводиться ежедневно.

Ранее сообщалось, что в Дагестан для проведения санитарной обработки прибыли специалисты Ногинского спасательного центра МЧС России и Донского спасательного центра. Восемнадцатого мая президент России Владимир Путин поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения и т. д.

С 31 марта в Дагестане действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим. Администрация города настоятельно рекомендует горожанам соблюдать карантинный режим, покидать дома только в случаях острой необходимости.