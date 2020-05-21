Скульптуру самого большого на Кавминводах орла установили в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 21 мая. /ТАСС/. Бронзовая скульптура самого большого на Кавминводах орла появилась на Курортном озере в Железноводске, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"В Железноводске установили скульптуру самого большого на Кавминводах орла", - говорится в сообщении. В пресс-службе ТАСС уточнили, что орла установили на Курортном озере, которое в настоящее время благоустраивают.

Отмечается, что вес скульптуры превышает несколько сотен килограммов, а размах крыльев орла составляет более 2 метров.

"Новая скульптура выполнена из бронзы, что делает ее более устойчивой к погодным условиям. Авторы монумента несколько изменили линию взмаха крыльев, и это будет отличать нашего железного орла от его кавминводских собратьев", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Сообщается, что самый старый орел Кавказских Минеральных Вод также находится в Железноводске. Скульптура украшает площадку на "Смирновском" источнике с 1900 года. Орел является символом Кавминвод.