Более 3 тыс. масок раздали в рамках благотворительной акции в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 21 мая. /ТАСС/. Благотворительная акция по раздаче более 3 тыс. масок прошла в Махачкале у крупных торговых центров и на территории больницы, сообщается на сайте Министерства по делам молодежи Дагестан в четверг.

"Более 3 тыс. средств индивидуальной защиты было роздано в ходе благотворительной акции в Махачкале. Организатором акции выступило Министерство по делам молодежи Республики Дагестан совместно с Молодой гвардией Единой России и Молодежным парламентом при Народном Собрании региона", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мероприятие проходило на площадках у крупных торговых центров, а также на пересечении улиц Ярагского и Пирогова и на территории Центральной больницы.

По словам организаторов, акция была проведена с целью обеспечить жителей города масками, необходимыми для минимизации рисков заражения коронавирусом. В частности, председатель Молодежного парламента Сергей Никитин рассказал, что решение о проведении акции было принято в связи с нехваткой масок в аптеках.

"Мониторинг аптек показал, что не везде можно приобрести медицинские маски. Именно поэтому сегодня мы проводим такое мероприятие и обеспечиваем жителей города средствами индивидуальной защиты. Маски, которые мы раздаем, многоразовые: их можно стирать, гладить и носить повторно. Призываю всех жителей обязательно соблюдать масочный режим", - приводятся на сайте слова Никитина.

Ранее сотрудники Министерства по делам молодежи Дагестана раздали порядка 1,5 тыс. масок. Учителя пяти муниципальных образовательных учреждений Махачкалы присоединились к пошиву масок, которые раздают жителям города на улицах. Также отмечалось, что колледжи Дагестана проводят онлайн-обучение по пошиву масок для защиты от коронавируса. Видеоуроки публикуются в Instagram. А в Кайтагском районе Дагестана мастера этноцентра "Кайтаги" и учителя трех школ начали шить маски в благотворительных целях.

О ситуации в регионе

В Дагестане по состоянию на 21 мая зарегистрированы 3 746 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 103 человек за сутки), 2 489 человек выздоровели. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.