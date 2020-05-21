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Самара получила новые машины скорой помощи, которые будут обслуживаться по аутсорсингу

Всего город получил 67 автомобилей, они уже вышли работать на линии

САМАРА, 21 мая. /ТАСС/. Новые автомобили поступили на станцию скорой помощи в Самаре, которая стала пилотным городом по обновлению техники и передачи на аутсорсинг услуг по ее обслуживанию. Автомобили доставлены и уже работают на линии, сообщил ТАСС в четверг исполнительный директор АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу" Илья Ковалев.

Самара является пилотным городом, где внедрена модель обновления и обслуживания техники станции скорой помощи с помощью частного инвестора. Проект предполагает разовую закупку необходимого городу количества автомобилей, а их обслуживание передается на аутсорсинг. Таким образом, с главного врача станции снимаются непрофильные функции по обеспечению обслуживания и ремонта автомобилей. В дальнейшем такая модель будет тиражироваться на другие регионы страны.

"Автомобили работают на линии, водители уже получили первую зарплату, работая в новой организации", - сказал Ковалев.

В Самару поставлено 67 новых автомобилей, все они работают на линии. Поставку осуществило ООО "РТ-Скорая помощь", которое является дочерней компанией Ростеха. Водители перешли на работу в ООО "РТ-Скорая помощь" с сохранением всех социальных гарантий. Также эта организация занимается техническим обслуживанием автомобилей.

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