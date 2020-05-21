Программу переобучения прошли более 4 тыс. жителей Ставрополья старшего возраста

СТАВРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Участниками программы переобучения с начала 2019 года стали более 4 тыс. жителей Ставропольского края старше 50 лет в рамках национального проекта "Демография". Жители региона осваивают новые профессии и повышают квалификацию по уже существующим специальностям, говорится в сообщении пресс-службы краевого Минтруда.

"В 2019 году профобучение и переобучение прошли более 3 тыс. граждан старшего поколения. На сегодня [с начала 2020 года] в программах обучения приняли участие 1 135 граждан - те, которые находились в поиске работы или являлись сотрудниками организаций", - говорится в сообщении.

Стать участниками программы переобучения могут жители края в возрасте от 50 лет, а также люди, вышедшие на пенсию по возрасту. Обучение проводится бесплатно, после его окончания каждый получает диплом о переподготовке либо удостоверение о повышении квалификации.

Среди участников программы переобучения на Ставрополье стали популярными профессии администратора гостиничного комплекса, ландшафтного дизайнера, повара, массажиста, воспитателя, флориста, слесаря, медсестры.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и состоит из пяти федеральных проектов, в том числе "Старшее поколение", который включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров. Общий бюджет нацпроекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.