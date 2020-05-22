Инфекционисты из Ставрополья прибыли в Дагестан для борьбы против коронавируса

МАХАЧКАЛА, 22 мая. /ТАСС/. Бригада специалистов из Ставропольского противочумного института прибыла в Дагестан в составе 12 человек для улучшения ситуации с коронавирусом в республике. Об этом сообщили ТАСС в оперштабе региона.

Ранее в Роспотребнадзоре России сообщили, что в Дагестан отправлена мобильная лаборатория, оснащенная современным оборудованием, необходимым для диагностики новой коронавирусной инфекции.

"Из Ставрополья в Дагестан прибыла противоэпидемическая бригада. Она будет оказывать помощь в проведении тестов в регионе", - рассказали в оперштабе.

В состав бригады вошли 12 специалистов. Помимо проведения диагностики на коронавирус, они также будут оказывать практическую помощь медорганизациям Дагестана для обеспечения биологической безопасности работы.

Ранее на сайте главы Дагестана сообщалось, что количество тестирований на коронавирусную инфекцию в республике удалось довести до 1 800 в сутки. Планируется, что в начале следующей недели этот показатель вырастет до 2 100-2 200. Ранее глава региона Владимир Васильев сообщал, что количество тестов на коронавирус в республике необходимо довести до 3 000 тыс. в сутки.

С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.