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Власти Коми намерены построить новый корпус больницы под Сыктывкаром по просьбе жителей

Работы займут около года

ТАСС, 22 мая. Власти Республики Коми намерены построить новый лечебный корпус для терапевтического и хирургического отделений больницы в Усть-Цилемском районе, возведение которого жители ожидают на протяжении последних 30 лет, в пятницу сообщила пресс-служба главы республики. Здание планируется построить из модульных конструкций, по такой же технологии власти намерены возвести и инфекционную больницу в Сыктывкаре.

Вопрос о строительстве нового корпуса для терапевтического и хирургического отделений районной больницы был поднят председателем совета "Русь Печорская" Еленой Герасимовой на встрече главы региона с представителями коренных народов Республики Коми. Проблему район не может решить уже 30 лет.

"Во время рабочей поездки в Усть-Цилемский район исполняющий обязанности главы Республики Коми посетил старый корпус. Ему уже более 100 лет. Стены, фундаменты, крыши настолько деформированы, что дальнейшая их эксплуатация представляет серьезную опасность для здоровья и жизни пациентов и персонала. В ходе личной встречи с представителями общественности в селе Усть-Цильма руководитель региона сообщил, что возможно строительство лечебного корпуса по модульному типу. На сооружение такого здания потребуется около года - шесть месяцев на разработку документации, подготовку площадки и фундамента и шесть месяцев - на сборку модульных конструкций", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, такая практика широко используется во всем мире. "Через 30 лет здание разбирается и утилизируется, а на его место ставится новое. Сейчас рассматриваются варианты проектов. По такому же принципу планируется строить здание инфекционной больницы в Сыктывкаре", - отмечается в сообщении.

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