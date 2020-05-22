Выборы главы района Адыгеи, где произошла вспышка коронавируса, пройдут 3 июля

МАЙКОП, 22 мая. /ТАСС/. Выборы нового главы Красногвардейского района Адыгеи, где после проведения похорон с участием более 500 человек произошла вспышка коронавируса, запланированы на 3 июля. Об этом сообщила в пятницу ТАСС председатель Совета народных депутатов (СНД) Красногвардейского района Анна Выставкина.

Первого мая в ауле Бжедугхабль прошли похороны, на которых собрались более 500 человек - не только жителей Адыгеи, но и Краснодарского края. В результате произошло массовое заражение коронавирусом. Глава Красногвардейского района Альберт Османов подал в отставку.

"Выборы главы муниципалитета запланированы на 3 июля. Депутаты выберут руководителя района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией - их должно быть не менее двух человек - тайным голосованием. В соответствии с уставом СНД, уже объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы района, он состоится 27 июня в 10:00 мск в зале районной администрации", - сказала Выставкина.

СНД Красногвардейского района начал прием предложений по персональному составу конкурсной комиссии, он будет утвержден на сессии депутатов 26 мая. В состав комиссии войдут восемь человек, из них четверо представителей от района и четверо - от главы республики. С 26 по 15 июня комиссия будет принимать документы кандидатов на должность главы района, затем до 26 июня проверит их достоверность, добавила собеседница агентства.

На сайте change.org опубликована петиция к главе Адыгеи Мурату Кумпилову с просьбой не снимать с должности Османова. К настоящему моменту документ подписали более 1 тыс. жителей республики.

Сейчас в Красногвардейском районе отмечается самый высокий в регионе рост числа инфицированных. По данным оперштаба региона, на лечении находятся 166 человек. В ночь на четверг умер житель района, который находился в тяжелом состоянии, у 27-летнего молодого человека была диагностирована двусторонняя пневмония с тотальным поражением легких. В Адыгее коронавирусная инфекция выявлена у 622 человек, на лечении находятся 328 человек, с начала пандемии в республике выздоровели 285, умерло девять человек.