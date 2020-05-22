Проповедь на трех языках прозвучит по ТВ в Кабардино-Балкарии в день начала Ураза-байрама

НАЛЬЧИК, 22 мая. /ТАСС/. Представители духовного управления мусульман (ДУМ) Кабардино-Балкарии (КБР) проведут в прямом эфире местного телевидения проповедь на трех языках в день начала празднования Ураза-байрама 24 мая. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя управления Алим Сижажев.

Коллективные молитвы в честь окончания поста в регионе отменены из-за пандемии, верующих призывают оставаться дома, все мечети республики закрыты.

"24 мая, в день окончания месяца поста, в день начала праздника Ураза-байрам в 9:00 мск в эфире телеканала "Россия-1" начнется прямой эфир, в ходе которого представители духовенства обратятся к жителям республики с проповедью на кабардинском, балкарском и русском языках (на языках трех титульных наций республики - прим. ТАСС). В этот день нигде в республике не будет коллективных молитв, а верующие смогут послушать обращение находясь в своих домах", - сказал Сижажев.

Во время эфира жителей республики также познакомят с жизнью кабардинской и балкарской семей, выступит с обращением глава республики Казбек Коков.

По данным ДУМ, 75% жителей КБР - этнические мусульмане, в регионе есть 154 мечети, молельных комнаты и приспособленных помещения. В Кабардино-Балкарии праздник Ураза-байрам обычно отмечают три дня, но выходным из них региональные власти объявляют только первый день. В 2020 году выходным объявлен 25 мая.

О традициях региона

В эти дни жители региона ходят друг к другу в гости, обязательно посещение старших, как бы далеко они не жили, и не только родственников, но и уважаемых и набожных старших жизнь которых проходит в религии и поклонению Всевышнему Аллаху. В первый день после праздничного намаза верующие направляются на кладбища, к местам захоронения своих родственников и раздают милостыню. В каждой семье есть свои традиции, но неизменно в доме верующих накрыт богатый стол, за который должен сесть каждый гость и обязательно что-то отведать. Особое отношение в эти дни и детям, они также навещают вместе со взрослыми всех соседей, родственников и знакомых и из каждого дома уходят с подарком от старшего или сладостями. В этом году из-за ситуации с пандемией праздник пройдет в другом формате.

"Обращаемся к жителям республики [с просьбой] не посещать места массового скопления, места захоронения родных и близких, не собираться для торжественного празднования и не ходить друг к другу в гости. Будьте бдительны и осторожны, не станьте причиной бед, болезней и несчастий своих близких. Призываем мусульман праздновать праздник Ураза-байрам в кругу своей семьи", - говорится в обращении ДУМ КБР к верующим республики.

По данным республиканского оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на 22 мая зарегистрирован 2 091 случай заражения коронавирусом (плюс 71 за последние сутки). Выздоровели 536 человек (за сутки плюс 12), умерли девять. В госпиталях лечатся 437 человек, 425 - на амбулаторном лечении, дома под медицинским наблюдением остаются 2 098 человек, в регионе протестированы 32 590 человек (плюс 1 090 за сутки).

Праздник Ураза-байрам (по-арабски Ид аль-фитр) отмечается в первый день месяца, следующего за рамаданом, в течение которого мусульмане соблюдают пост от рассвета и до заката. Во время Ураза-байрама проходят коллективные праздничные намазы, среди верующих принято посещать кладбища и поминать усопших, а также навещать родственников, дарить подарки и угощать соседей сладостями. В 2020 году рамадан начался 24 апреля, об окончании месяца будет свидетельствовать новолуние.