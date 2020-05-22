Около 400 студентов медвуза Дагестана задействованы в медучреждениях региона

МАХАЧКАЛА, 22 мая. /ТАСС/. Почти 400 студентов Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ) задействованы в борьбе против коронавирусной инфекции в регионе, рассказал ТАСС ректор ДГМУ Сулейман Маммаев.

"С первых дней распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан сотрудники и обучающиеся Дагестанского государственного медицинского университета принимают активное участие в работе по ее диагностике, лечению и профилактике . На сегодняшний день в борьбе с COVD-19 принимают участие 383 студента, из них в красной зоне - 292 человека, 247 из которых трудоустроены, в зеленой зоне - 91, волонтеры - 42", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в этой работе принимают участие 14 сотрудников ДГМУ, которые трудоустроены в больницах. Еще 120 сотрудников клинических кафедр оказывают постоянную консультативную помощь врачам. Принимают участие в борьбе с коронавирусом и 99 ординаторов, 84 из которых задействованы в красной зоне, один - в зеленой и еще 14 из них - волонтеры.

Маммаев также рассказал, что 286 обучающихся Медколледжа ДГМУ приступили к преддипломной практике в медучреждениях республики в качестве среднего медицинского персонала. Они работают в больницах городов и районов Дагестана, а также на фельдшерско-акушерских пунктах.

"Пока наши студенты находятся на практике, которая была срочно введена в программы Минздравом России. Но даже когда практика закончится, мы обязательно организуем для работающих в COVID -стационарах индивидуальные консультации на кафедрах, им помогут освоить теоретическую программу, учитывая ту большую возможность для практической подготовки, которую студенты получают и общественную пользу, которые они приносят", - добавил ректор вуза.

Ранее в университете сообщали, что руководство ДГМУ инициировало формирование фонда поддержки студентов и ординаторов, которые оказывают помощь пациентам, заразившимся новой коронавирусной инфекцией.

О вузе

Дагестанский государственный медицинский университет основан в 1932 году как Дагестанский медицинский институт. На сегодняшний день ДГМУ - крупный учебный, научный и лечебный центр, в структуру которого входят пять факультетов, достаточно крупная собственная база для фундаментальных и параклинических дисциплин, широкая сеть клинических баз всех профилей (более 55), 76 кафедр, возглавляемых докторами наук, профессорами, НИИ экологической медицины, симуляционно-аккредитационный центр, учебная операционная, консультативно-диагностическая поликлиника, медицинский колледж, научная медицинская библиотека, спортивный комплекс и издательско-полиграфический центр.

О ситуации в регионе

По последним данным, в Дагестане зарегистрировано 3 855 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 109 человек за сутки), 2 882 человек выздоровели, умерли 65 человек. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.