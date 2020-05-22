В Северной Осетии нагрузка на "скорые" увеличена вдвое

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 мая. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил повысить эффективность работы скорой помощи, так как нагрузка на нее увеличена вдвое и машины прибывают к больным с большим опозданием. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Жители республики жалуются на то, что врачебная помощь приходит с большим опозданием, а это значит, что есть вопросы к действующей структуре управления. Нужно четко обозначить нагрузку на каждую бригаду скорой помощи. Следует значительность повысить эффективность работы этой службы, увеличить количество выездов к людям, которым нужна срочная помощь. Если возникнет необходимость в дополнительном количестве автотранспорта, то и этот вопрос будет решен", - сказал Битаров.

Он поручил заместителю министра здравоохранения республики Светлане Цгоевой и временно исполняющему обязанности главного врача республиканской клинической больницы скорой помощи Олегу Томееву представить пакет предложений, способных кардинально изменить деятельность службы скорой помощи.

Нагрузка на дежурные бригады скорой помощи в Северной Осетии возросла в два раза - увеличилось количество вызовов во Владикавказе и в сельских районах республики. Процесс госпитализации гражданина с подозрением на COVID -19 требует дополнительного времени, что обусловлено необходимостью проведения диагностического исследования с использованием компьютерного томографа. Инфицируются и сами врачи, входящие в состав дежурных бригад, и не всегда оперативно удается найти им полноценную замену.

Согласно данным Министерства здравоохранения республики, сформирован резерв из 87 медицинских работников, из них 32 - это врачи, 40 являются специалистами среднего звена, и 15 относятся к младшему медицинскому персоналу. Глава региона поручил инздрав выделить из этого резерва необходимое количество специалистов для исчерпывающего укомплектования дежурных бригад скорой помощи.

За сутки в Северной Осетии коронавирус подтвержден еще у 67 жителей. Таким образом, по состоянию на 08:00 22 мая, в республике зафиксировано 2523 случая заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 1035 человек находятся на амбулаторном лечении, 92 - в больницах, 1371 выздоровели, 25 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1142 человека.