Полевой госпиталь Минобороны РФ будет развернут в Буйнакске в течение дня

МАХАЧКАЛА, 22 мая. /ТАСС/. Полевой мобильный госпиталь для лечения пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, будет развернут в Буйнакске в течение дня, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана со ссылкой на слова командующего Каспийской флотилией Сергея Пинчука, который провел встречу с председателем правительства Дагестана Артемом Здуновым.

В четверг в Минобороны России сообщили о том, что военные построят до 30 июня три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, рассчитанные в общей сложности на 200 мест. Кроме того, в республику будут переброшены два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест. Президент РФ Владимир Путин 20 мая поручил Минобороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в других регионах оперативно развернуть строительство такого центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что центр в дальнейшем должен быть передан региону и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана.

"Сегодня в 06:00 в Буйнакск прибыл первый полевой госпиталь на 100 коек, к 16:00 он будет установлен, и мы будем в принципе готовы принять первых больных при необходимости", - приводит слова Пинчука пресс-служба.

По его словам, предстоит оперативно и во взаимодействии решить ряд вопросов, связанных с развертыванием двух временных стационарных госпиталей и трех корпусов медицинского центра, поступлением больных, завозкой строительных материалов, техникой, строителями, питанием, размещением и другими моментами. Ожидается, что второй госпиталь прибудет в Ботлих ориентировочно в воскресенье.

"Кроме того, в каждом из пяти населенных пунктов - Ботлих, Буйнакск, Дербент, Хасавюрт, Каспийск - будет развернута своя оперативная группа и все они будут работать во взаимодействии. Дополнительно на базе этих населенных пунктов в резерве будет находиться на машинах полевой лагерь для обсервации на 350 коек-мест. При необходимости его можно развернуть в непосредственной близости с мобильным комплексом для наращивания помощи больным. Параллельно с этим поставлена задача в воскресенье уже приступить к строительству первого стационарного госпиталя в Каспийске", - цитирует Пинчука пресс-служба.

Как отмечается, строительные организации уже прибыли и работают с руководством населенных пунктов. В свою очередь Здунов сообщил, что все вопросы подведения энергетики, водоснабжения, утилизации - "в высокой степени готовности или уже реализованы". Всего, как сообщается, в Дагестан прибывают 270 медицинских военных работников.