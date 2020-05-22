Первый региональный турнир по сумоболу пройдет в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 22 мая. /ТАСС/. Первые соревнования по новой командной игре сумоболу пройдут в Железноводске после снятия ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила пресс-служба городской администрации в пятницу.

"Ставропольский курорт готовится сразу после снятия ограничительных мер провести на своей территории первые спортивные соревнования по новой командной игре сумобол", - говорится в сообщении.

Уже приобретена необходимая спортивная экипировка, состоящая из 10 специальных костюмов и мяча. "Планируется, что турнир пройдет на нашем стадионе "Спартак", который по решению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова был восстановлен в 2018 году к чемпионату мира по футболу. Команды будем набирать из жителей и гостей нашего курорта. Развитие развлекательного спорта станет новым направлением в нашей работе", - сказал глава города-курорта Евгений Моисеев, которого цитирует пресс-служба.

Развлекательная спортивная игра сумобол только набирает популярность, турнир в Железноводске станет первым на юге страны.

Сумобол - командная игра, являющаяся своеобразным гибридом японского сумо и футбола. Игроки надевают на себя ярко раскрашенные надувные костюмы борцов сумо, на ноги надевают большие надувные кеды. Играют мячом, диаметр которого составляет полметра. Каждый тайм длится около 4 минут, цель игры - забить мяч в ворота соперника.