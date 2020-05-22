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Дни с 24 по 26 мая в Ингушетии объявили выходными в связи с празднованием Ураза-байрама

В праздничные дни в усиленном режиме будут работать представители МВД

МАГАС, 22 мая. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил дни с 24 по 26 мая нерабочими в связи с празднованием окончания священного месяца поста рамадан. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе главы региона.

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"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ об установлении 24, 25, 26 мая 2020 года нерабочими (праздничными) днями в регионе в связи с празднованием Ид-аль-Фитр", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, указ также предполагает соблюдение в выходные дни всех рекомендаций и ограничений режима самоизоляции. Также в праздничные дни в усиленном режиме будут работать представители МВД по региону.

Праздник Ураза-байрам (по-арабски Ид аль-Фитр) отмечается в первый день месяца, следующего за рамаданом, в течение которого мусульмане соблюдают пост от рассвета и до заката. В 2020 году рамадан начался 24 апреля, об окончании месяца будет свидетельствовать новолуние.

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РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
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