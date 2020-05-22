В Северной Осетии создано 29 отделений оплаты услуг ЖКХ

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 мая. /ТАСС/. Региональный кассовый центр Северной Осетии открыл 29 отделений для упрощения процедуры сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги в период самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"Для удобства и систематизации платежей в республике создан Региональный кассовый центр. Это единый информационный ресурс для приема платежей за все жилищно-коммунальные услуги. Как сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, топлива и энергетики, РКЦ запустил в работу 20 стационарных отделений во Владикавказе и еще по одному в каждом райцентре", - говорится в сообщении.

Кроме того, для удобства граждан создан сайт ркц15.рф, где оплатить услуги можно онлайн, имея на руках только свой лицевой счет.

Дополнительно запущена и услуга мобильного оператора: позвонив по телефонам 8 (8672) 333-166, 8 (8672) 707-094, с 09:00 до 18:00, можно оставить заявку для оформления платежа на дому. Список услуг для оплаты включает электроснабжение, газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, обращение с ТКО (вывоз мусора), капитальный ремонт, управление жилым фондом, интернет и телефонию.

"Сегодня в республике действует единый ресурс, который позволит упростить процедуру сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги в период коронавирусной инфекции. Радует, что жители активно пользуются услугой онлайн-платежей. Важно помнить, что хотя пенни и штрафы отменены, сами платежи продолжают накапливаться. Для того, чтобы сумма долга не увеличивалась, по возможности нужно оплачивать счета за ЖКУ ежемесячно", - сказал министр ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев.