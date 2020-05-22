Дагестанский госуниверситет передал Роспотребнадзору оборудование для диагностики COVID-19

МАХАЧКАЛА, 22 мая. /ТАСС/. Дагестанский государственный университет (ДГУ) передал Роспотребнадзору Дагестана научное оборудование для диагностики новой коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе вуза.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин провел отдельное совещание по ситуации с коронавирусом в Дагестане и дал ряд поручений по оказанию помощи региону.

"По итогам совещания, проведенного главой страны, был дан ряд поручений, к реализации которых подключился и Дагестанский государственный университет. Так, научное оборудование ПЦР-лаборатории Центра коллективного пользования "Аналитическая спектроскопия" Даггосуниверситета, по обращению Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора Республики Дагестан, задействовано для проведения диагностических исследований, направленных на выявление новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения республики", - говорится в сообщении.

В ДГУ рассказали, что оборудование ПЦР-лаборатории университета позволяет производить комплекс исследований биоорганических и молекулярных систем в области геномных и постгеномных технологий. А также проводить серьезнейшие клинико-диагностические анализы по выявлению практически всех видов возбудителей заболеваний человека, животных и растений, в том числе наследственных болезней.

Ранее оборудование другого подразделения ДГУ было задействовано для серийного производства дезинфицирующих растворов на основе гипохлорита натрия с производительностью 500 литров в час. Вуз за время пандемии уже передал нескольким социальным учреждениям Дагестана дезинфицирующие растворы собственного производства. В университете проводят бесплатные юридические, психологические и иные консультации населения.

О вузе

Дагестанский государственный университет является старейшим и крупнейшим вузом Республики Дагестан, основанным в 1931 году. ДГУ - это крупный учебный, научный и культурный центр, который осуществляет подготовку специалистов на всех уровнях вузовского, довузовского, послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру естественно-научных, гуманитарных, экономических, технических специальностей и направлений. Инновационная учебно-научная и организационная структура включает 18 факультетов, 102 кафедры, 4 филиала, 2 музея, фундаментальную библиотеку, биологическую станцию, планетарий и другие структурные научно-образовательные учреждения.

О ситуации в регионе

По последним данным, в Дагестане зарегистрировано 3 855 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 109 человек за сутки), 2 882 человек выздоровели, умерли 65 человек. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.