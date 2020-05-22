На Ставрополье после засухи частично пересеют часть полей, отведенных под зерновые

СТАВРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья пересеют часть площадей зерновых культур, поврежденных засухой. Работу проведут в семи районах края, сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Владимиров.

Ранее в Ставропольском крае был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов из-за неблагоприятных погодных условий. Зерновые культуры были повреждены из-за засухи, которая сохранялась в крае с осени 2019 года. Возможные потери урожая глава региона оценивал в объеме 20-30%.

"Несмотря на бездождливый, бесснежный год, две трети посевов на Ставрополье находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. В семи засушливых районах часть полей пересеют. Аграриев поддержат власти", - следует из видеозаписи, которую разместил на своей странице в Instagram Владимиров.

По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в ближайшие дни в регионе ожидаются грозовые дожди, местами с градом и усилением ветра до 20-23 м/с. Глава региона отметил, что дефицита зерна в крае не ожидается. "Сейчас засуха отступила, и это дает надежду <…> Прогнозы сейчас осторожные. Но точно будем с зерном", - написал Владимиров.

В правительстве края сообщали, что для создания искусственных осадков в регионе привлекут также авиацию. Работу проведут в мае 2020 года над наиболее пострадавшими от засухи территориями.

Осеннюю посевную кампанию аграрии Ставропольского края провели в 2019 году на площади более 2 млн га, большая часть которой приходится на зерно (порядка 1,9 млн га). Весенние полевые работы в крае в 2020 году проходят на площади порядка 1 млн га.