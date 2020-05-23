Число обращений в службу занятости КБР в апреле выросло в шесть раз

НАЛЬЧИК, 23 мая. /ТАСС/. Число обратившихся в органы занятости в апреле 2020 года жителей Кабардино-Балкарии (КБР) превысило показатели аналогичного периода прошлого года в шесть раз, работу искали более 13,5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве труда и социальной защиты региона.

"В органы службы занятости республики за государственной услугой в поиске подходящей работы за апрель 2020 года обратились 13 531 человек, что в шесть раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них признаны безработными 8 924 человека (в апреле 2019 года - 1 285 человек)", - говорится в сообщении.

За этот же период трудоустроены 44 безработных, что составляет 0,3% от всех обратившихся в поиске подходящей работы (в апреле 2019 года были трудоустроены 104 безработных граждан, или 4,5% от обратившихся в поиске подходящей работы). Вместе с тем отмечается, что вакансии с временной и удаленной занятостью не востребованы, большинство жителей желают зарегистрироваться в качестве безработного с правом выплаты пособия.

В министерстве заверили, что социальные выплаты всем безработным, зарегистрированным в органах службы занятости населения, выплачиваются в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством. Пособие начисляется с первого дня признания гражданина безработным. Кроме федеральных мер поддержки, регионом был предусмотрен свой механизм поддержки граждан, которые в период пандемии потеряли работу. Глава КБР распорядился выплатить из регионального бюджета по 5 тыс. руб. гражданам, зарегистрированным в органах службах занятости с 1 марта до 30 апреля 2020 года и получающим пособие по безработице.

По данным республиканского оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на 23 мая зарегистрирован 2 171 случай заражения коронавирусом (плюс 80 за последние сутки). Выздоровели 560 человек (за сутки плюс 24), умерли девять. В госпиталях лечатся 453 человек, 425 - на амбулаторном лечении, дома под медицинским наблюдением остаются 2 079 человек, в регионе протестированы 33 761 человек (плюс 1 171 за сутки).