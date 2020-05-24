Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил в помощь нуждающимся жителям Чечни 15 млн рублей

ГРОЗНЫЙ, 24 мая. /ТАСС/. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил в помощь нуждающимся жителям Чечни 15 млн рублей в последний день месяца Рамадан. Об этом сообщил в воскресенье глава республики Рамзан Кадыров.
"В последний день священного месяца Рамадан РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провел очередную акцию по оказанию финансовой помощи жителям республики. В различных городах и районах нуждающимся и малоимущим роздано около 15 млн рублей", - написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".
Деньги переданы получателям напрямую.
В период пандемии фонд Кадырова обеспечивает поддержку различных слоев населения Чечни. Помощь получают малоимущие граждане, люди, находящиеся на карантине, жители республики, испытывающие финансовые трудности в связи с действующими ограничительными мерами.
"[Фонд] помог в решении задач обеспечения необходимыми медицинскими препаратами учреждений, перепрофилированных на борьбу с коронавирусом, направил также эту помощь в больницы соседних субъектов", - отметил Кадыров, добавив, что получателями помощи фонда стали сотни тысяч семей в Чечне и других российских регионах.
Ураза-Байрам - праздник окончания поста в месяце Рамадан аш-Шариф, один из двух главных дней исламского календаря. В день праздника мусульмане совершают ритуальную молитву, надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, приглашают в гости соседей, родственников и друзей. В это время принято также раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения.