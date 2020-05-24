Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил в помощь нуждающимся жителям Чечни 15 млн рублей

ГРОЗНЫЙ, 24 мая. /ТАСС/. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил в помощь нуждающимся жителям Чечни 15 млн рублей в последний день месяца Рамадан. Об этом сообщил в воскресенье глава республики Рамзан Кадыров.

"В последний день священного месяца Рамадан РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провел очередную акцию по оказанию финансовой помощи жителям республики. В различных городах и районах нуждающимся и малоимущим роздано около 15 млн рублей", - написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".