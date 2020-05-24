Власти Коми в условиях пандемии откроют пять детсадов, чтобы открыть там дежурные группы

Для региона эта тема актуальна, так как жители Сыктывкара заявляют о нехватке мест в дежурных группах, созданных при ряде действующих садов.

ТАСС, 24 мая. Власти Республики Коми в условиях пандемии коронавируса с 26 мая откроют в республиканской столице - городе Сыктывкаре пять детских садов, чтобы решить проблему нехватки мест в дежурных группах. Об этом в воскресенье сообщил врио главы Республики Коми Владимир Уйба в видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".

"С 12 мая вышли на работу те, кто мог выйти и должен был выходить, при этом мы вынуждены выполнять условия повышенной готовности. У нас сегодня в 191 дошкольном учреждении из 324 работают дежурные группы, это 60%, не так мало. И сегодня в этих группах 5,4 тыс. детей. Тем не менее мы еще с 26 мая по согласованию с Роспотребнадзором открываем пять детских садов с дежурными группами в разных микрорайонах городах", - сказал Уйба.

Он также отметил, что на данный момент в дежурных группах эффективно работает так называемый фильтр, когда медработники каждое утро осматривают всех приходящих в группы детей.

"Мы выявили в фильтре, когда ребенка привели утром в садик, - хорошо, что фильтр сработал, - выявили ребенка прямо на входе, сначала думали, что это ОРВИ, потом сделали тест - коронавирус. По заявкам у нас работает горячая линия, она в каждом районе по управлению образования. Если есть необходимость и нужно ребенка в дежурную группу отправить, нужно заявиться дистанционно в управление образования того района, где вы живете", - уточнил Уйба.

Трудовые лагеря для подростков

Он также сообщил, что региональные власти рассчитывают в середине июля открыть на территории региона трудовые лагеря для 8 тыс. подростков, чтобы дать им возможность получить дополнительный заработок и пообщаться со сверстниками. "Мы, несмотря ни на что, запланировали средства в республиканском и в муниципальном бюджетах. Запланировали на 8 тыс. подростков республики. Как только нам позволит возможность, - я думаю, что это будет, по моим предположениям, конец июля, может быть, середина июля, - мы такие трудовые лагеря организуем. Они готовы, мы знаем, где, при каких школах, в основном при школах, они будут организованы", - сказал Уйба.

Он также уточнил, что подростки будут в основном заниматься работами, связанными с озеленением и благоустройством. "Это и возможность и пообщаться, и определенным образом отдохнуть, и подзаработать. Поэтому работу эту подготовили, организовали, ждем только времени, чтобы можно было начать", - добавил врио главы республики.

По данным управления Роспотребнадзора по республике, на данный момент подтверждено 1 129 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 24 случая. Под медицинским наблюдением находится 1 755 человек, из них 1 706 контактировали с заболевшими, 49 прибыли из-за рубежа. Выздоровели 556 человек, умерли 18.