Дагестанский госуниверситет окажет помощь иностранным студентам во время каникул

МАХАЧКАЛА, 25 мая. /ТАСС/. Дагестанский государственный университет (ДГУ) организует горячую линию для иностранных студентов, планирующих уехать домой на время каникул. Кроме того, вуз окажет помощь в резервировании билетов, а также продлении или обновлении визы, рассказала ТАСС декан факультета Международного образования (ФМО) Разият Таджибова.

"Для иностранных студентов, планирующих уехать домой во время каникул, будет организована горячая линия в деканате ФМО, будет налажена связь с отделами культуры их стран при посольстве РФ. А также будет оказана помощь в резервировании билетов и продлении или обновлении визы. Это решение принято руководством вуза, в частности ректором Муртазали Рабадановым. Будет организовано онлайн-обучение для студентов - в случае, если они будут задерживаться по каким-либо причинам к началу учебного года", - рассказала собеседница агентства.

Кроме того, по ее словам, для тех, кто не сможет выехать домой во время летних каникул, будет организован штаб помощи, который окажет содействие в трудоустройстве или прочих вопросах, связанных с проживанием в режиме самоизоляции.

Дагестанский государственный университет является старейшим и крупнейшим вузом Республики Дагестан, основанным в 1931 году. ДГУ - это крупный учебный, научный и культурный центр, который осуществляет подготовку специалистов на всех уровнях вузовского, довузовского, послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру естественно-научных, гуманитарных, экономических, технических специальностей и направлений. Инновационная учебно-научная и организационная структура включает 18 факультетов, 102 кафедры, 4 филиала, 2 музея, фундаментальную библиотеку, биологическую станцию, планетарий и другие структурные научно-образовательные учреждения.